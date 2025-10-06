В США сожгли дом судьи, которая выступала против Трампа (видео)

Муж судьи Дайан Гудштейн, бывший сенатор штата от Демократической партии Арнольд Гудштейн, получил травмы, выпрыгнув из окна. Также сообщается еще о двух пострадавших.

Related video

Пожар охватил дом судьи Дайан Гудштейн, которая является членом окружного суда штата Южная Каролина. Пожар после взрыва начался после того, как судья вынесла постановление, запрещающее Южной Каролине передавать правительству личные данные миллионов избирателей. Она неоднократно критиковала Трампа и получала многочисленные угрозы, пишет Newsweek.

Дом судьи Дайан Голдштейн сгорел в США

Ее муж, бывший сенатор штата от Демократической партии Арнольд Гудштейн, оказался среди пострадавших после того, как выпрыгнул из дома, чтобы спастись от огня, и его пришлось спасать из болотистой местности за домом. Сама судья, как сообщается, гуляла по пляжу, когда начался пожар.

Причина пожара пока неизвестна, и Управление по обеспечению правопорядка штата заявило, что расследует инцидент. Но поджог пока не исключает.

Дом судьи сгорел дотла Фото: Скриншот

5 сентября помощник генерального прокурора Хармит Диллон была возмущена тем, что временно заблокировала федеральный избирательный закон Трампа. В своем обращении к X она написала: "Этот отдел по гражданским правам Министерства юстиции не потерпит поспешной отмены судьей суда штата наших федеральных избирательных законов. Я не позволю ничему помешать нашему мандату по поддержанию чистоты списков избирателей. Один гражданин — один голос!"

Теперь ее пост всплыл снова после того, как загорелся дом Гудштейн, и многие полагают, что ее слова могли спровоцировать цепочку событий, приведших к пожару.

Также судья Гудштейн получала угрозы в течение последних нескольких недель. "За эти годы ей неоднократно угрожали смертью", — сообщил изданию судья, предположительно близкий к ней.

Судья Дайан Голдштейн Фото: Скриншот

Член палаты представителей Дэниел Голдман из Нью-Йорка уже заявил, что республиканцы, включая президента Дональда Трампа и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, "занимаются доксингом (публикацией личной информации) и угрозами в отношении судей, выносящих решения против Трампа, включая судью Гудштейна".

Миллер в ответ назвал Голдмана "глубоко извращенным и мерзким" и обвинил его в распространении "клеветнического безумия".

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно нападал на демократов. Так, он обвинил представителей Демократической партии в причастности к убийству 23-летней беженки из Украины Ирины Заруцкой, которое произошло 22 августа 2025 года в городе Шарлотт, Северная Каролина.

А тем временем в США продолжается "шатдаун". Фокус рассказывал, к чему он может привести.