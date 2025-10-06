США закликають ізолювати Кубу через підтримку війни в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників не підтримувати щорічну резолюцію ООН із закликом зняти ембарго з Куби.

У Вашингтоні нагадали, що Гавана активно підтримує російське вторгнення в Україну, зокрема відправляючи своїх громадян воювати на боці РФ: близько 5000 кубинців воюють на боці росіян, повідомляє Reuters

Згідно з внутрішнім документом Держдепартаменту США, американські дипломати мають повідомляти іншим державам, що Куба "є найбільшим після Північної Кореї постачальником іноземних військових у російську армію".

Кубинські найманці в російській армії Фото: Соцсети

Дипломатична телеграма, датована 2 жовтня, надійшла в десятки американських місій по всьому світу. У ній ідеться, що США прагнуть зменшити кількість голосів "за" резолюцію — навіть якщо не зможуть повністю заблокувати її ухвалення. "Голоси "проти" є пріоритетом, але утримання або відсутність голосу також корисні", — зазначено в документі.

Торік резолюцію ухвалили 187 країн, тільки США та Ізраїль виступили проти, а Молдова утрималася. У Вашингтоні вважають, що документ "помилково" покладає провину за економічну кризу Куби на американські санкції, тоді як її причиною є "корупція і некомпетентність" кубинської влади.

Держдепартамент заявив, що Куба використовує голосування в ООН, щоб "зображати себе жертвою", і не заслуговує на підтримку демократичних союзників.

"Адміністрація Трампа не залишиться осторонь і не підтримає незаконний режим, який підриває інтереси нашої національної безпеки в нашому регіоні", — заявив представник Держдепартаменту.

Найманець із Куби в російській армії

Нагадаємо, тільки Конгрес США може скасувати ембарго, запроваджене ще після революції 1959 року. Водночас Куба звинувачує Вашингтон у тому, що санкції спричинили найглибшу економічну кризу за десятиліття — з дефіцитом товарів, розвалом інфраструктури та гіперінфляцією.

Блекаут на Кубі Фото: Getty Images

У Держдепі також зазначили, що кубинська влада "не змогла захистити своїх громадян від того, щоб їх використовували як пішаків у війні Росії проти України". Як пише видання, українські чиновники неодноразово попереджали США про зростання масштабів вербування кубинських найманців для участі в бойових діях на боці РФ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про кубинського найманця, який воював на боці Росії проти України. Франциско Гарсія спокусився рекламою в соцмережах і зарплатою в 2500 доларів, яку обіцяли за роботу на будівництві. Але тепер він каже, що його обманом заманили в російську армію.

Варто нагадати, що з початку 2025 року Куба пережила вже п'ятий глобальний блекаут. Без світла залишилися 10 мільйонів людей.