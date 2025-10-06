США призывают изолировать Кубу из-за поддержки войны в Украине

Администрация президента США Дональда Трампа начала дипломатическую кампанию, чтобы убедить союзников не поддерживать ежегодную резолюцию ООН с призывом снять эмбарго с Кубы.

В Вашингтоне напомнили, что Гавана активно поддерживает российское вторжение в Украину, в частности отправляя своих граждан воевать на стороне РФ: около 5000 кубинцев воюют на стороне россиян, сообщает Reuters

Согласно внутреннему документу Госдепартамента США, американские дипломаты должны сообщать другим государствам, что Куба "является крупнейшим после Северной Кореи поставщиком иностранных военных в российскую армию".

Кубинские наемники в российской армии Фото: Соцсети

Дипломатическая телеграмма, датированная 2 октября, поступила в десятки американских миссий по всему миру. В ней говорится, что США стремятся уменьшить количество голосов "за" резолюцию — даже если не смогут полностью заблокировать ее принятие. "Голоса "против" являются приоритетом, но удержание или отсутствие голоса также полезны", — указано в документе.

В прошлом году резолюцию приняли 187 стран, только США и Израиль выступили против, а Молдова воздержалась. В Вашингтоне считают, что документ "ошибочно" возлагает вину за экономический кризис Кубы на американские санкции, тогда как его причиной является "коррупция и некомпетентность" кубинских властей.

Госдепартамент заявил, что Куба использует голосование в ООН, чтобы "изображать себя жертвой", и не заслуживает поддержки демократических союзников.

"Администрация Трампа не останется в стороне и не поддержит незаконный режим, который подрывает интересы нашей национальной безопасности в нашем регионе", — заявил представитель Госдепартамента.

Наемник из Кубы в российской армии

Напомним, только Конгресс США может отменить эмбарго, введенное еще после революции 1959 года. В то же время Куба обвиняет Вашингтон в том, что санкции вызвали глубочайший экономический кризис за десятилетия — с дефицитом товаров, развалом инфраструктуры и гиперинфляцией.

Блэкаут на Кубе Фото: Getty Images

В Госдепе также отметили, что кубинские власти "не смогли защитить своих граждан от того, чтобы их использовали как пешек в войне России против Украины". Как пишет издание, украинские чиновники неоднократно предупреждали США о росте масштабов вербовки кубинских наемников для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Напомним, ранее Фокус писал о кубинском наемнике, который воевал на стороне России против Украины. Франциско Гарсия соблазнился рекламой в соцсетях и зарплатой в 2500 доллларов, которую обещали за работу на стройке. Но теперь он говорит, что его обманом заманили в российскую армию.

Стоит напомнить, что с начала 2025 года Куба пережила уже пятый глобальный блэкаут. Без света остались 10 миллионов человек.