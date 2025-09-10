Куба переживает пятый блэкаут менее чем за год: 10 млн человек остаются без света (видео)

В среду Куба снова осталась без электроснабжения — это уже пятое масштабное отключение менее чем за год. По официальным данным, перебои затронули около 10 миллионов человек.

Как сообщает The Guardian, министерство энергетики и Национальный электрический союз объявили о полном отключении электрической системы в ночь на среду. Аварийные бригады пытаются восстановить работу сети и обеспечить питание для населения. По словам ведомства, сбой стал очередным в череде масштабных блэкаутов, которые продолжаются с конца прошлого года и довели энергосистему острова до критического состояния.

Как отмечает The Havanapost, ситуация вызвала массовые протесты в разных городах страны. В Баямо, Сьенфуэгосе и Сьего-де-Авили люди выходят на улицы из-за постоянных отключений, нехватки продуктов и медикаментов. Участники акций сообщают об усилении присутствия силовиков и проблемах с доступом к интернету.

Куба без света

Ранее на этой неделе в восточных провинциях от Лас-Тунаса до Гуантанамо также были зафиксированы многочасовые перебои. А в феврале правительство вынуждено было приостановить занятия в школах и работу учреждений на два дня из-за острого дефицита электроэнергии.

Эксперты отмечают, что главная причина коллапса — изношенность энергетической инфраструктуры. Кубинские ТЭС работают более трех десятилетий и не имеют ресурсов для модернизации. Дополнительное давление создает сокращение импорта топлива из Венесуэлы, России и Мексики.

В прошлом году страна уже пережила похожий масштабный коллапс: в октябре 2024 года крупнейшая электростанция острова — имени Антонио Гитераса — остановилась, оставив страну в темноте на несколько дней.

Аналитики напоминают, что энергетический кризис обостряется на фоне экономических трудностей и действия санкций США. Они ограничивают доступ Гаваны к иностранной валюте, что делает невозможным закупку топлива и модернизацию старых электростанций.

Напомним, что отключения электроэнергии уже неоднократно провоцировали волну антиправительственных протестов на Кубе, которые являются нетипичным явлением для страны с жесткой политической системой.

