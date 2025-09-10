Куба переживає п'ятий блекаут менш ніж за рік: 10 млн людей залишаються без світла (відео)

У середу Куба знову залишилася без електропостачання – це вже п’яте масштабне відключення менш ніж за рік. За офіційними даними, перебої зачепили близько 10 мільйонів осіб.

Як повідомляє The Guardian, міністерство енергетики та Національний електричний союз оголосили про повне відключення електричної системи в ніч на середу. Аварійні бригади намагаються відновити роботу мережі та забезпечити живлення для населення. За словами відомства, збій став черговим у низці масштабних блекаутів, що тривають з кінця минулого року та довели енергосистему острова до критичного стану.

Як зазначає The Havanapost, ситуація викликала масові протести в різних містах країни. У Баямо, Сьєнфуегосі та Сьєго-де-Авілі люди виходять на вулиці через постійні відключення, брак продуктів та медикаментів. Учасники акцій повідомляють про посилення присутності силовиків та проблеми з доступом до інтернету.

Куба без світла

Раніше цього тижня у східних провінціях від Лас-Тунаса до Гуантанамо також було зафіксовано багатогодинні перебої. А в лютому уряд змушений був призупинити заняття у школах та роботу установ на два дні через гострий дефіцит електроенергії.

Експерти зазначають, що головна причина колапсу – зношеність енергетичної інфраструктури. Кубинські ТЕС працюють понад три десятиліття і не мають ресурсів для модернізації. Додатковий тиск створює скорочення імпорту палива з Венесуели, Росії та Мексики.

Минулого року країна вже пережила схожий масштабний колапс: у жовтні 2024 року найбільша електростанція острова – імені Антоніо Гітераса – зупинилася, залишивши країну у темряві на кілька днів.

Аналітики нагадують, що енергетична криза загострюється на тлі економічних труднощів і дії санкцій США. Вони обмежують доступ Гавани до іноземної валюти, що унеможливлює закупівлю палива та модернізацію старих електростанцій.

Нагадаємо, що відключення електроенергії вже неодноразово провокували хвилю антиурядових протестів на Кубі, які є нетиповим явищем для країни з жорсткою політичною системою.

