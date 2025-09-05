Революція в енергетиці: як літієві акумулятори рятують електромережу від блекаутів

Літій-іонним акумуляторам знайшли важливе застосування в глобальній енергосистемі. Гігантські батарейні сховища стають буфером для енергопостачання, забираючи частину навантаження на себе й усуваючи наслідки відключень електрики.

Related video

Поки продажі електромобілів сповільнюються, попит на стаціонарні системи зберігання енергії (BESS) зростає вибуховими темпами. Тільки в США за 2024 рік їхня загальна ємність зросла на 66%. Ці установки відіграють ключову роль у переході на стійку та відновлювану енергію, пише InsideEVs.

Головне завдання BESS — стабілізація мережі. Вони накопичують надлишки енергії, коли її багато (наприклад, вдень від сонячних панелей), і віддають її в моменти пікового попиту (скажімо, ввечері, коли всі вмикають кондиціонери). Це дає змогу згладжувати коливання в постачанні, запобігати відключенням і стабілізувати ціни на електрику.

Яскравий приклад — Техас, де минулого літа саме зв'язка із сонячних панелей і акумуляторів врятувала штат від віялових відключень під час рекордної спеки. Вдень енергію забезпечувало сонце, а ввечері в справу вступали батареї. У результаті ризик екстрених відключень знизився з 16% до менш ніж 1%.

У Каліфорнії пішли ще далі, досягнувши лідерства за кількістю систем BESS за межами Китаю. У пікові години акумулятори забезпечують до 30% усієї електроенергії штату. А компанія Tesla побудувала найбільшу у світі станцію Supercharger, яка функціонує повністю автономно від мережі, живлячись від власних сонячних панелей і гігантських акумуляторів Megapack.

Хоча в основі акумуляторів для електромереж і електромобілів лежать схожі технології (як правило, LFP-хімія), у них різні завдання. Батареї для BESS розраховані на тривалу стабільну роботу і 20-річний термін служби, тоді як автомобільні — на максимальну продуктивність і дальність ходу, що швидше їх зношує.

Раніше Фокус писав, що літієві акумулятори мають кілька альтернатив. Індійський стартап Offgrid Energy Labs залучив $15 млн на масштабування виробництва цинк-бромідних акумуляторів. Ця технологія може стати дешевою і безпечною альтернативою літій-іонним батареям, особливо у сфері зберігання енергії.