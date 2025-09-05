Революция в энергетике: как литиевые аккумуляторы спасают электросеть от блэкаутов

Литий-ионным аккумуляторам нашли важное применение в глобальной энергосистеме. Гигантские батарейные хранилища становятся буфером для энергоснабжения, забирая часть нагрузки на себя и устраняя последствия отключений электричества.

Related video

Пока продажи электромобилей замедляются, спрос на стационарные системы хранения энергии (BESS) растет взрывными темпами. Только в США за 2024 год их общая емкость выросла на 66%. Эти установки играют ключевую роль в переходе на устойчивую и возобновляемую энергию, пишет InsideEVs.

Главная задача BESS — стабилизация сети. Они накапливают излишки энергии, когда ее много (например, днем от солнечных панелей), и отдают ее в моменты пикового спроса (скажем, вечером, когда все включают кондиционеры). Это позволяет сглаживать колебания в снабжении, предотвращать отключения и стабилизировать цены на электричество.

Яркий пример — Техас, где прошлым летом именно связка из солнечных панелей и аккумуляторов спасла штат от веерных отключений во время рекордной жары. Днем энергию обеспечивало солнце, а вечером в дело вступали батареи. В результате риск экстренных отключений снизился с 16% до менее чем 1%.

В Калифорнии пошли еще дальше, достигнув лидерства по количеству систем BESS за пределами Китая. В пиковые часы аккумуляторы обеспечивают до 30% всей электроэнергии штата. А компания Tesla построила крупнейшую в мире станцию Supercharger, которая функционирует полностью автономно от сети, запитываясь от собственных солнечных панелей и гигантских аккумуляторов Megapack.

Хотя в основе аккумуляторов для электросетей и электромобилей лежат похожие технологии (как правило, LFP-химия), у них разные задачи. Батареи для BESS рассчитаны на длительную стабильную работу и 20-летний срок службы, в то время как автомобильные — на максимальную производительность и дальность хода, что быстрее их изнашивает.

Раньше Фокус писал, что литиевые аккумуляторы имеют несколько альтернатив. Индийский стартап Offgrid Energy Labs привлек $15 млн на масштабирование производства цинк-бромидных аккумуляторов. Эта технология может стать стать дешевой и безопасной альтернативой литий-ионным батареям, особенно в сфере хранения энергии.