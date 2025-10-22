Вертоліт президентки Індії застряг у бетоні після приземлення (відео)

Під час візиту президентки Індії Драупаді Мурму до Сабарімали вертоліт, на якому вона прилетіла, приземлився не зовсім вдало. Він застряг у бетонному майданчику після посадки в штаті Керала.

Мурму прибула до Прамадама, розташованого недалеко від Патанамтхітти, з чотириденним офіційним візитом, що включає відвідування храму Айяппа в Сабарімалі, повідомляє The New Indian Express.

Коли гелікоптер приземлився на майданчику на критому стадіоні імені Раджива Ганді, його шини загрузли у свіжоукладеному бетоні, і співробітники поліції та пожежно-рятувальної служби спільно відбуксирували його в безпечніше місце.

Очевидці зафіксували цей момент на камеру, і відео стало вірусним.

Спочатку вертоліт мав приземлитися в Нілаккалі о 10:20 ранку, але план польоту переглянули напередодні пізно ввечері через сильний дощ і вітер у цьому районі. У результаті було підготовлено три тимчасові вертолітні майданчики, один із яких використовували для посадки президентки.

Офіційні особи підтвердили відсутність безпосередньої небезпеки. Джерела повідомили, що вертолітний майданчик було підготовлено вночі. Бетон залили на майданчику лише за кілька годин до прибуття, тому покриття не затверділо, як належить.

Після приземлення Мурму без затримок продовжила свій шлях.

Це не перший інцидент із вертольотом в Індії. У червні гелікоптер, що виконував рейс із Дехрадуна, розбився на території штату Уттаракханд.

