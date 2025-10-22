Вертолет президента Индии застрял в бетоне после приземления (видео)
Во время визита президента Индии Драупади Мурму в Сабарималу вертолет, на котором она прилетела, приземлился не совсем удачно. Он застрял в бетонной площадке после посадки в штате Керала.
Мурму прибыла в Прамадам, расположенный недалеко от Патанамтхитты, с четырехдневным официальным визитом, включающим посещение храма Айяппа в Сабаримале, сообщает The New Indian Express.
Когда вертолет приземлился на площадке на крытом стадионе имени Раджива Ганди, его шины увязли в свежеуложенном бетоне, и сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы сообща отбуксировали его в более безопасное место.
Очевидцы зафиксировали этот момент на камеру, и видео стало вирусным.
Изначально вертолет должен был приземлиться в Нилаккале в 10:20 утра, но план полета пересмотрели накануне поздно вечером из-за сильного дождя и ветра в этом районе. В результате были подготовлены три временные вертолетные площадки, одна из которых использовалась для посадки президента.
Официальные лица подтвердили отсутствие непосредственной опасности. Источники сообщили, что вертолетная площадка была подготовлена ночью. Бетон залили на площадке всего за несколько часов до прибытия, поэтому покрытие не затвердело, как положено.
После приземления Мурму без задержек продолжила свой путь.
Это не первый инцидент с вертолетом в Индии. В июне вертолет, выполнявший рейс из Дехрадуна, разбился на территории штата Уттаракханд.
