Вертолет президента Индии застрял в бетоне после приземления (видео)

Во время визита президента Индии Драупади Мурму в Сабарималу вертолет, на котором она прилетела, приземлился не совсем удачно. Он застрял в бетонной площадке после посадки в штате Керала.

Мурму прибыла в Прамадам, расположенный недалеко от Патанамтхитты, с четырехдневным официальным визитом, включающим посещение храма Айяппа в Сабаримале, сообщает The New Indian Express.

Когда вертолет приземлился на площадке на крытом стадионе имени Раджива Ганди, его шины увязли в свежеуложенном бетоне, и сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы сообща отбуксировали его в более безопасное место.

Очевидцы зафиксировали этот момент на камеру, и видео стало вирусным.

Изначально вертолет должен был приземлиться в Нилаккале в 10:20 утра, но план полета пересмотрели накануне поздно вечером из-за сильного дождя и ветра в этом районе. В результате были подготовлены три временные вертолетные площадки, одна из которых использовалась для посадки президента.

Официальные лица подтвердили отсутствие непосредственной опасности. Источники сообщили, что вертолетная площадка была подготовлена ​​ночью. Бетон залили на площадке всего за несколько часов до прибытия, поэтому покрытие не затвердело, как положено.

После приземления Мурму без задержек продолжила свой путь.

Это не первый инцидент с вертолетом в Индии. В июне вертолет, выполнявший рейс из Дехрадуна, разбился на территории штата Уттаракханд.

