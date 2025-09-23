"В качестве мести": мужчина навел лазерную указку на вертолет Трампа, его арестовали

Секретная служба арестовала мужчину, который направил лазерную указку на вертолет президента США Дональда Трампа, поскольку это считается уголовным преступлением.

Сам инцидент произошел в субботу, 20 сентября, когда президентский вертолет вылетал из Белого дома с президентом Дональдом Трампом на борту, пишет NBC News.

Отмечается, что офицер Секретной службы Диего Сантьяго увидел мужчину без рубашки, который "громко разговаривал сам с собой". Поскольку тротуар был недостаточно освещен офицер направил на мужчину фонарик, чтобы за ним наблюдать.

"Подозреваемый направил красный лазерный луч на лицо офицера Сантьяго, очевидно, в качестве мести. Красный лазерный луч попал в глаза офицера Сантьяго и на короткое время дезориентировал его", — говорится в судебных материалах.

Сантьяго подошел к мужчине, однако он направил тот самый красный лазерный луч в сторону президентского борта, который вылетал из Белого дома.

Офицер Секретной службы осознавал, что это создает угрозу для вертолета и всех, кто находился на его борту, ведь существовал риск мгновенной слепоты и дезориентации пилота, что "ставило Marine One под риск столкновения в воздухе".

Сантьяго задержал мужчину, изъял у него лазерную указку и надел на него наручники.

Отмечается, что задержанный "встал на колени и начал говорить такие вещи, как "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом" и "Я извиняюсь перед Дональдом Трампом".

Следователи заявили, что он также имел при себе нож с фиксированным лезвием длиной 3 дюйма.

Мужчину идентифицировали, как Джейкоба Самуэля Винклера. Во время допроса он признал, что направлял красную лазерную указку на вертолет Трампа. Джейкоб заявил, что не знал, что нельзя направлять лазер на борт американского президента. Мужчина объяснил, что направляет лазер на всевозможные предметы, такие как знаки остановки.

Приговор обвиняемому еще не вынесли.

Журналисты подчеркнули, что наведение лазерной указки на самолет является федеральным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 250 000 долларов.

