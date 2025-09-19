Россиянин предложил Трампу забрать Урал вместо Гренландии и поплатился: детали

Выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей придется жителю Сургута Ханты-Мансийского автономного округа РФ за комментарий в мессенджере.

Related video

Мужчина в Telegram под новостным постом о необходимости изъятия у Дании Гренландии оставил комментарий: "Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим", сообщает РИА Новости.

Автора высказывания нашли после проведенной по информации "Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" прокуратурой Сургута проверки. Против него возбудили дело об административном правонарушении по статье о публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенных через интернет.

Сургутский городской суд, рассмотрев дело по существу, назначил штраф, однако постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке или получении контроля над полуавтономной арктической территорией Дании.

В августе разведка Дании сообщила о тайных операциях США, влияющих на жителей арктического острова. Американские агенты разжигают протестные настроения по отношению к властям в Копенгагене.

Тем временем в Гренландии проходят крупнейшие за всю историю военные учения "Арктическое сияние 2025" (Arctic Light 2025), главная цель которых — показать готовность на фоне угрозы со стороны Российской Федерации. Чиновники Дании уверяют, что Кремль планирует заняться островом после войны в Украине, но не упоминают об угрозах из Белого дома.