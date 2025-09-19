Росіянин запропонував Трампу забрати Урал замість Гренландії і поплатився: деталі

Виплатити штраф у розмірі 90 тисяч рублів доведеться жителю Сургута Ханти-Мансійського автономного округу РФ за коментар у месенджері.

Related video

Чоловік у Telegram під новинним постом про необхідність вилучення в Данії Гренландії залишив коментар: "Трамп, краще забери Уральський федеральний округ, ми тобі доплатимо", повідомляє РІА Новини.

Автора висловлювання знайшли після проведеної за інформацією "Центру вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища" прокуратурою Сургута перевірки. Проти нього порушили справу про адміністративне правопорушення за статтею про публічні заклики, спрямовані на порушення територіальної цілісності Росії, вчинені через інтернет.

Сургутський міський суд, розглянувши справу по суті, призначив штраф, проте постанова поки що не набрала законної сили.

Нагадаємо, що після інавгурації новий президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у купівлі або отриманні контролю над напівавтономною арктичною територією Данії.

У серпні розвідка Данії повідомила про таємні операції США, що впливають на жителів арктичного острова. Американські агенти розпалюють протестні настрої щодо влади в Копенгагені.

Тимчасом у Гренландії проходять найбільші за всю історію військові навчання "Арктичне сяйво 2025" (Arctic Light 2025), головна мета яких — показати готовність на тлі загрози з боку Російської Федерації. Чиновники Данії запевняють, що Кремль планує зайнятися островом після війни в Україні, але не згадують про погрози з Білого дому.