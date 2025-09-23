"В якості помсти": чоловік навів лазерну указку на гелікоптер Трампа, його заарештували

Секретна служба заарештувала чоловіка, який направив лазерну указку на гелікоптер президента США Дональда Трампа, оскільки це вважається кримінальним злочином.

Сам інцидент стався у суботу, 20 вересня, коли президентський гелікоптер вилітав з Білого дому з президентом Дональдом Трампом на борту, пише NBC News.

Зазначається, що офіцер Секретної служби Дієго Сантьяго побачив чоловіка без сорочки, який "голосно розмовляв сам з собою". Оскільки тротуар був недостатньо освітлений офіцер направив на чоловіка ліхтарик, щоб за ним спостерігати.

"Підозрюваний направив червоний лазерний промінь на обличчя офіцера Сантьяго, очевидно, в якості помсти. Червоний лазерний промінь потрапив в очі офіцера Сантьяго і на короткий час дезорієнтував його", — йдеться у судових матеріалах.

Сантьяго підійшов до чоловіка, проте він направив той самий червоний лазерний промінь у бік президентського борту, який вилітав з Білого дому.

Офіце Секретної служби усвідомлював, що це створює загрозу для гелікоптера та усіх, хто перебував на його борту, адже існував ризик миттєвої сліпоти та дезорієнтації пілота, що "ставило Marine One під ризик зіткнення в повітрі".

Сантьяго затримав чоловіка, вилучив у нього лазерну указку і одягнув на нього кайданки.

Зазначається, що затриманий "встав на коліна і почав говорити такі речі, як "Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом" і "Я вибачаюся перед Дональдом Трампом".

Слідчі заявили, що він також мав при собі ніж з фіксованим лезом довжиною 3 дюйми.

Чоловіка ідентифікували, як Джейкоба Самуеля Вінклер. Під час допиту він визнав, що направляв червону лазерну указку на гелікоптер Трампа. Джейкоб заявив, що не знав, що не можна направляти лазер на борт американського президента. Чоловік пояснив, що направляє лазер на всілякі предмети, такі як знаки зупинки.

Вирок обвинуваченому ще не винесли.

Журналісти підкреслили, що наведення лазерної указки на літак є федеральним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років та штраф у розмірі 250 000 доларів.

