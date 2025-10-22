У Братиславі загорівся НПЗ, який переробляє російську нафту: уже третій у Європі

22 жовтня у Словаччині на Братиславському нафтопереробному заводі (НПЗ), що належить угорській групі MOL, спалахнула пожежа.

Завод переробляє російську нафту, що поставляється трубопроводом "Дружба", повідомляє CZ News.info.

Братиславський НПЗ, керований компанією Slovnaft Plc, має потужність переробки 124 000 барелів на добу (6,1 млн тонн на рік). Заснований 1957 року, він є одним із найскладніших нафтопереробних заводів у Європі (індекс чистої нафтової сировини = 11,5).

Його нафтохімічний підрозділ, Slovnaft Petrochemicals (SPC), інтегрований у нафтопереробну галузь MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság), найбільшу нафтогазову компанію Угорщини.

Що стало причиною пожежі, наразі не розголошується. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо теж поки що ніяк не коментував інцидент.

Відео дня

У соцмережах публікують кілька фото, стверджуючи, що на кадрах — палаючий НПЗ у Братиславі.

Останніми днями також було зареєстровано вибухи на Дунайському НПЗ, найбільшому в Угорщині, що переробляє російську нафту, і на НПЗ компанії "Лукойл" у місті Плоеште в Румунії. Унаслідок вибуху постраждала одна людина, порушено кримінальну справу за статтями про недотримання законодавства про охорону праці та про заподіяння шкоди здоров'ю з необережності.

Що стосується Угорщини, то прем'єр-міністр Віктор Орбан обговорив ситуацію на НПЗ у Сазхаломбатті з представниками MOL і міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером напередодні, 21 жовтня. Він заявив, що поставки палива в Угорщину перебувають у безпеці.

За його словами, обставини пожежі "будуть розслідувані максимально ретельно".

Нагадаємо, поки в Європі горять нафтопереробні заводи, Росія знаходить нові маршрути для своєї сировини. Вона почала постачання сировини до Грузії.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня дрони вдарили по НПЗ у Махачкалі, що в Дагестані, РФ, за 1000 км від фронту. Також атаковано підприємства в Брянській області та Мордовії.