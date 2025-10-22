В Братиславе загорелся НПЗ, который перерабатывает российскую нефть: уже третий в Европе

22 октября в Словакии на Братиславском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), принадлежащем венгерской группе MOL, вспыхнул пожар.

Завод перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", сообщает CZ News.info.

Братиславский НПЗ, управляемый компанией Slovnaft Plc, имеет мощность переработки 124 000 баррелей в сутки (6,1 млн тонн в год). Основанный в 1957 году, он является одним из самых сложных нефтеперерабатывающих заводов в Европе (индекс чистого нефтяного сырья = 11,5).

Его нефтехимическое подразделение, Slovnaft Petrochemicals (SPC), интегрировано в нефтеперерабатывающую отрасль MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság), крупнейшую нефтегазовую компанию Венгрии.

Что стало причиной пожара, на данный момент не разглашается. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже пока никак не комментировал инцидент.

Відео дня

В соцсетях публикуют несколько фото, утверждая, что на кадрах – горящий НПЗ в Братиславе.

В последние дни также были зарегистрированы взрывы на Дунайском НПЗ, крупнейшем в Венгрии, перерабатывающем российскую нефть, и на НПЗ компании "Лукойл" в городе Плоеште в Румынии. В результате взрыва пострадал один человек, возбуждено уголовное дело по статьям о несоблюдении законодательства об охране труда и о причинении вреда здоровью по неосторожности.

Что касается Венгрии, то премьер-министр Виктор Орбан обсудил ситуацию на НПЗ в Сазхаломбатте с представителями MOL и министром внутренних дел Шандором Пинтером накануне, 21 октября. Он заявил, что поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности.

По его словам, обстоятельства пожара "будут расследованы максимально тщательно".

Напомним, пока в Европе горят нефтеперерабатывающие заводы, Россия находит новые маршруты для своего сырья. Она начала поставки сырья в Грузию.

Ранее сообщалось, что 22 октября дроны ударили по НПЗ в Махачкале, что в Дагестане, РФ, в 1000 км от фронта. Также атакованы предприятия в Брянской области и Мордовии.