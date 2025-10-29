Брав інтерв'ю у людожерів, диктаторів і Мерилін Монро: помер легендарний журналіст Джон Едвардс

Джону Едвардсу був 91 рік. За свою довгу кар'єру в 60 років, він встиг об'їздити весь світ, стати свідком історичних подій і поспілкуватися з найвідомішими політиками і селебріті.

Джон Едвардс брав інтерв'ю у Мерилін Монро, був змушений тікати від канібала-диктатора Бокасси і переховуватися від Ку-клукс-клану разом із Мартіном Лютером Кінгом, про свого репортера-ветерана пише Daily Mail.

"Його життя було немов прогулянка сторінками історії. Від руху за громадянські права в Америці та жахів війни у В'єтнамі до запаморочливих перегонів за висадку першої людини на Місяці, розквіту The Beatles і сходження Маргарет Тетчер. Простіше кажучи, Едвардс мав місце в першому ряду на кожній значущій світовій події з початку 1960-х і аж до початку 2000-х років", — розповідають у виданні про роботу Едвардса, який помер за три тижні до свого 92-го дня народження.

Едвардс — родом з Уельсу. Він закінчив школу, але не здобув профільної освіти. Джон Едвардс, можливо, ніколи б не став журналістом, якби не випадкова зустріч у Дубліні, куди він, будучи підлітком, вирушив подивитися матч із регбі між збірними Ірландії та Уельсу. Він продав зворотний квиток, щоб купити їжі і не знав, що робити далі. Але познайомився з репортером з Evening Herald у Дубліні й отримав першу роботу.

Одним із перших його репортажів став матеріал про падіння Сайгона.

Він також був присутній зі своїм знаменитим блокнотом на шаховому поєдинку між Борисом Спаським і Боббі Фішером, який відбувся в Ісландії 1972 року.

Під час Карибської кризи він ділив номер у мотелі на островах Флорида-Кіс із пілотом ВМС США, який не плекав особливих надій на виживання ні себе, ні Джона в ті похмурі дні жовтня 1962 року, коли світ стояв на межі ядерного Армагеддона.

Він провів кілька днів у гонитві за Мерилін Монро в горах Хай-Сьєрра в Каліфорнії і взяв у неї інтерв'ю просто на вулиці. Потім він також був присутній на її похороні.

Джон Едвардс зустрічався з шістьма американськими президентами — потиснув руку Джону Ф. Кеннеді в Массел-Шолсі, штат Теннессі, і передав йому привіт з Англії, подорожував з Джиммі Картером, а в Ірландії 1984 року випив пінту пива з Рональдом Рейганом.

Едвардс писав для багатьох британських видань, наприклад, для Daily Mirror він висвітлював промову Мартіна Лютера Кінга "У мене є мрія" і ховався разом із доктором Кінгом у маленькій церкві, де білі расисти з Ку-клукс-клану закидали його пляшками із запальною сумішшю. Церква згоріла, Кінг і Едвардс врятувалися, але потім репортерові довелося зробити репортаж із Мемфіса, коли Кінга вбили.

Він був в Ізраїлі під час Шестиденної війни і повернувся в Америку для матеріалу про запуск "Аполлона-13" і був присутній у центрі управління польотами в Г'юстоні, коли командир корабля Джим Ловелл передав по радіо: "Г'юстон, у нас виникли проблеми".

Його захопливі репортажі завоювали незліченну кількість шанувальників. У 1976 році він отримав нагороди "Репортер року" і "Журналіст року" за версією газети What the Papers Say за матеріали про війну у В'єтнамі.

У 1990-х він продовжував висвітлювати війни в колишній Югославії. В Африці Едвардс зустрічався з Жаном-Беделем Бокассою, самопроголошеним імператором-канібалом Центральноафриканської імперії. Бував у Ліберії, Уганді на аудієнції в Іді Аміна і в Пакистані, коли генерал Зія, який захопив владу внаслідок перевороту 1977 року, запросив Едвардса подивитися на проведені ним "реформи", що виявилося публічною стратою.

У 1980 році він вдався до хитрощів, видавши себе за виробника весільних тортів, щоб проникнути на церемонію одруження кровожерливого Жан-Клода "Малюка Дока" Дювальє в Порт-о-Пренсі, Гаїті. І взяв інтерв'ю у хірурга, який врятував Папу Римського Іоанна Павла II після замаху.

Пол Дакр, головний редактор Associated Newspapers і колишній начальник Едвардса, сказав: "Джон був одним з останніх великих письменників-репортерів із безтурботних днів Фліт-стріт, коли друк, а не Інтернет, правив журналістикою, а такі мандрівні по світу репортери, як він, були її зірками".

