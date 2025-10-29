Брал интервью у людоедов, диктаторов и Мэрилин Монро: умер легендарный журналист Джон Эдвардс

Джону Эдвардсу был 91 год. За свою долгую карьеру в 60 лет, он успел объездить весь мир, стать свидетелем исторических событий и пообщаться с самыми известными политиками и селебрити.

Джон Эдвардс брал интервью у Мэрилин Монро, был вынужден бежать каннибала-диктатора Бокассы и скрываться от Ку-клукс-клана вместе с Мартином Лютером Кингом, об своем репортере-ветеране пишет Daily Mail.

"Его жизнь была словно прогулка по страницам истории. От движения за гражданские права в Америке и ужасов войны во Вьетнаме до головокружительной гонки за высадку первого человека на Луне, расцвета The Beatles и восхождения Маргарет Тэтчер. Проще говоря, Эдвардс имел место в первом ряду на каждом значимом мировом событии с начала 1960-х и вплоть до начала 2000-х годов", — рассказывают в издании про работу Эдвардса, который скончался за три недели до своего 92-го дня рождения.

Відео дня

Эдвардс – родом из Уэльса. Он окончил школу, но не получил профильного образования. Джон Эдвардс, возможно, никогда бы не стал журналистом, если бы не случайная встреча в Дублине, куда он, будучи подростком, отправился посмотреть матч по регби между сборными Ирландии и Уэльса. Он продал обратный билет, чтобы купить еды и не знал, что делать дальше. Но познакомился с репортером из Evening Herald в Дублине и получил первую работу.

Одним из первых его репортажей стал материал про падение Сайгона.

Он также присутствовал со своим знаменитым блокнотом на шахматном поединке между Борисом Спасским и Бобби Фишером, который прошел в Исландии в 1972 году.

Матч между Борисом Спасским и Бобби Фишером

Во время Карибского кризиса он делил номер в мотеле на островах Флорида-Кис с пилотом ВМС США, который не питал особых надежд на выживание ни себя, ни Джона в те мрачные дни октября 1962 года, когда мир стоял на грани ядерного Армагеддона.

Он провел несколько дней в погоне за Мэрилин Монро в горах Хай-Сьерра в Калифорнии и взял у нее интервью прямо на улице. После он также присутствовал на ее похоронах.

Джон Эдвардс встречался с шестью американскими президентами — пожал руку Джону Ф. Кеннеди в Массел-Шолс, штат Теннесси, и передал ему привет из Англии, путешествовал с Джимми Картером, а в Ирландии в 1984 году выпил пинту пива с Рональдом Рейганом.

Эдвардс писал для многих британских изданий, например, для Daily Mirror он освещал речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта" и прятался вместе с доктором Кингом в маленькой церкви, где белые расисты из Ку-клукс-клана забрасывали его бутылками с зажигательной смесью. Церковь сгорела, Кинг и Эдвардс спаслись, но после репортеру пришлось сделать репортаж из Мемфиса, когда Кинга убили.

Знаменитая речь Мартина Лютера Кинга

Он был в Израиле во время Шестидневной войны и вернулся в Америку для материала про запуск "Аполлона-13" и присутствовал в центре управления полетами в Хьюстоне, когда командир корабля Джим Ловелл передал по радио: "Хьюстон, у нас возникли проблемы".

Его захватывающие репортажи завоевали бесчисленное множество поклонников. В 1976 году он получил награды "Репортер года" и "Журналист года" по версии газеты What the Papers Say за материалы о войне во Вьетнаме.

В 1990-х он продолжал освещать войны в бывшей Югославии. В Африке Эдвардс встречался с Жаном-Беделем Бокассой, самопровозглашенным императором-каннибалом Центральноафриканской империи. Бывал в Либерии, Уганде на аудиенции у Иди Амина и в Пакистане, когда генерал Зия, захвативший власть в результате переворота в 1977 году, пригласил Эдвардса посмотреть на проводимые им "реформы", что оказалось публичной казнью.

В 1980 году он прибегнул к уловке, выдав себя за изготовителя свадебных тортов, чтобы проникнуть на церемонию бракосочетания кровожадного Жан-Клода "Малыша Дока" Дювалье в Порт-о-Пренсе, Гаити. И взял интервью у хирурга, который спас Папу Римского Иоанна Павла II после покушения.

Пол Дакр, главный редактор Associated Newspapers и бывший начальник Эдвардса, сказал: "Джон был одним из последних великих писателей-репортеров из безмятежных дней Флит-стрит, когда печать, а не Интернет, правила журналистикой, а такие путешествующие по миру репортеры, как он, были ее звездами".

Напомним, в годовщину гибели Георгия Гонгадзе Фокус рассказывал о неожиданных фактах из его жизни.

А в начале октября ушел из жизни украинский журналист-расследователь Олекса Шалайский. Он также был соучредителем известного интернет-издания "Наші гроші".