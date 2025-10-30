Нетряна війна в Бразилії: поліція вбила 132 людини під час рейду (відео)

У Ріо-де-Жанейро має відбутися кліматичний саміт, на який, серед інших, приїде принц Вільям, але тепер саміт під загрозою зриву. Уряд мобілізував "тисячі" поліцейських і військових.

Виникають побоювання, що "може спалахнути насильство" після того, як щонайменше 132 людини загинули під час найсмертоноснішої операції поліції Ріо проти злочинних банд, пише Daily Mail.

43-річний принц Уельський має вирушити в Ріо-де-Жанейро, щоб вручити свою екологічну премію Earthshot — нагороду в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів за інновації в галузі охорони навколишнього середовища.

Однак після "безпрецедентного кровопролиття", під час якого у вівторок 2500 поліцейських і солдатів штурмували фавели Пенья і Комплексу-де-Алемао, заходи безпеки посилюються.

"Усі погляди будуть прикуті до Ріо, поки там перебуває Вільям, і є серйозні побоювання, що під час його перебування в Бразилії знову спалахне насильство", — заявило джерело в поліції Ріо.

Кількість заарештованих підозрюваних досягла 113, що на 81 більше, ніж повідомлялося раніше. Уряд штату заявив, що було вилучено близько 90 гвинтівок і понад тонну наркотиків.

Поліція і солдати провели операцію на вертольотах, бронетехніці та пішки, переслідуючи банду "Червоний Командир". Вони викликали вогонь та інші відповідні дії з боку членів банди, що спричинило хаос по всьому місту у 28 жовтня.

Школи в постраждалих районах було закрито, у місцевому університеті скасували заняття, а дороги було перекрито автобусами, які використовували як барикади.

Вранці 29 жовтня багато магазинів залишалися зачиненими в Пеньї, де місцевий активіст Рауль Сантьяго розповів, що він був у складі групи, яка виявила близько 15 тіл до світанку.

"Ми бачили страчених: постріли в спину, постріли в голову, ножові поранення, зв'язаних людей. Цей рівень жорстокості, ця ненависть, яка процвітає, — це не можна назвати інакше, як бійнею", — сказав Сантьяго, зазначивши, що одному підлітку з Пеньї поліція відрубала голову.

Губернатор штату Ріо Клаудіо Кастро заявив у вівторок, що веде війну з "наркотероризмом" — термін, що перегукується з політикою адміністрації Трампа в її кампанії з боротьби з контрабандою наркотиків у Латинській Америці.

У середу Кастро назвав операцію "успішною", якщо не брати до уваги загибелі чотирьох поліцейських.

Уряд штату Ріо заявив, що всі вбиті підозрювані чинили опір поліції.

Однак масштаб і смертоносність вівторкової операції безпрецедентні. Неурядові організації та правозахисний орган ООН одразу ж висловили стурбованість з приводу великої кількості повідомлень про загиблих і закликали до розслідування.

При цьому місцеві активісти заявили, що рейди у фавели Ріо-де-Жанейро нічого не дадуть.

Філіпе душ Аньос, генеральний секретар організації із захисту прав фавел FAFERJ, сказав: "Приблизно за тридцять днів організована злочинність на цій території вже реорганізується і займатиметься тим, чим вона завжди займається: продажем наркотиків, крадіжкою вантажів, збором платежів і мит".

"З точки зору конкретних результатів для населення, для суспільства такого роду операції практично нічого не дають", — додав він.

Нагадаємо, Фокус писав, що Бразилія — серед тих країн, які вже в цьому столітті можуть стати непридатними для життя через екстремальне потепління. Про це свідчать дані досліджень, які вказують, що в тропічних регіонах є загроза катастрофічного зростання температур.