Трущобная война в Бразилии: полиция убила 132 человека во время рейда (видео)

В Рио-де-Жанейро должен пройти климатический саммит, на который, среди прочих, приедет принц Уильям, но теперь саммит под угрозой срыва. Правительство мобилизовало "тысячи" полицейских и военных.

Возникают опасения, что "может вспыхнуть насилие" после того, как по меньшей мере 132 человека погибли в ходе самой смертоносной операции полиции Рио против преступных банд, пишет Daily Mail.

43-летний принц Уэльский должен отправиться в Рио-де-Жанейро, чтобы вручить свою экологическую премию Earthshot — награду в размере 1 миллиона фунтов стерлингов за инновации в области охраны окружающей среды.

Однако после "беспрецедентного кровопролития", в ходе которого во вторник 2500 полицейских и солдат штурмовали фавелы Пенья и Комплексу-де-Алемао, меры безопасности усиливаются.

"Все взгляды будут прикованы к Рио, пока там находится Уильям, и существуют серьезные опасения, что во время его пребывания в Бразилии вновь вспыхнет насилие", — заявил источник в полиции Рио.

Число арестованных подозреваемых достигло 113, что на 81 больше, чем сообщалось ранее. Правительство штата заявило, что было изъято около 90 винтовок и более тонны наркотиков.

Полиция и солдаты провели операцию на вертолетах, бронетехнике и пешком, преследуя банду "Красный Командир". Они вызвали огонь и другие ответные действия со стороны членов банды, что вызвало хаос по всему городу во 28 октября.

Школы в пострадавших районах были закрыты, в местном университете отменили занятия, а дороги были перекрыты автобусами, которые использовались в качестве баррикад.

Утром 29 октября многие магазины оставались закрытыми в Пенье, где местный активист Рауль Сантьяго рассказал, что он был в составе группы, которая обнаружила около 15 тел до рассвета.

"Мы видели казненных: выстрелы в спину, выстрелы в голову, ножевые ранения, связанных людей. Этот уровень жестокости, эта ненависть, которая процветает, — это нельзя назвать иначе, как бойней", — сказал Сантьяго, отметив, что одному подростку из Пеньи полиция отрубила голову.

Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил во вторник, что ведет войну с "наркотерроризмом" — термин, который перекликается с политикой администрации Трампа в ее кампании по борьбе с контрабандой наркотиков в Латинской Америке.

В среду Кастро назвал операцию "успешной", если не считать гибели четырех полицейских.

Правительство штата Рио заявило, что все убитые подозреваемые оказали сопротивление полиции.

Однако масштаб и смертоносность вторничной операции беспрецедентны. Неправительственные организации и правозащитный орган ООН сразу же выразили обеспокоенность по поводу большого числа сообщений о погибших и призвали к расследованию.

При этом местные активисты заявили, что рейды в фавелы Рио-де-Жанейро ничего не дадут.

Филипе душ Аньос, генеральный секретарь организации по защите прав фавел FAFERJ, сказал: "Примерно через тридцать дней организованная преступность на этой территории уже реорганизуется и будет заниматься тем, чем она всегда занимается: продажей наркотиков, кражей грузов, сбором платежей и пошлин".

"С точки зрения конкретных результатов для населения, для общества такого рода операции практически ничего не дают", — добавил он.

Напомним, Фокус писал, что Бразилия — среди тех стран, которые уже в этом веке могут стать непригодны для жизни из-за экстремального потепления. Об этом свидетельствуют данные исследований, которые указывают, что в тропических регионах есть угроза катастрофического роста температур.