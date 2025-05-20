"Превратится в ад": одна из стран мира может стать непригодной для жизни

Бразилия — среди тех стран, которые уже в этом веке могут потерять пригодность для жизни из-за экстремального потепления. Об этом свидетельствуют данные исследований, которые указывают, что в тропических регионах есть угроза катастрофического роста температур.

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Об этом пишет ECONews.

Еще в 2020 году в журнале Science Advances появилось исследование, которое проанализировало частоту экстремальной жары между 1979 и 2017 годами. Ученые обнаружили, что количество таких явлений утроилось. А человеческий организм в условиях высокой влажности и температуры выше 35°C не может охлаждаться из-за потоотделения, что создает прямую угрозу жизни.

Сначала Бразилия не входила в перечень критических зон, но уже в 2022 году NASA упомянула страну в своем блоге как одну из самых уязвимых к смертельной жаре. Эти данные подтверждают также климатологи.

В частности, Карлос Нобре, бразильский климатолог, говорит:

"Речь идет не только о Бразилии. Огромная часть тропиков и даже средних широт может стать непригодной для жизни, если глобальная температура поднимется на 4°C".

По данным организации The Nature Conservancy, это может произойти уже в течение 30-50 лет, хотя ранее предполагалось — через 100-200.

Также тревожная ситуация ждет Амазонию. NASA прогнозирует, что между 2041 и 2044 годами глобальная температура вырастет еще на 2°C, что особенно повлияет на тропические леса Бразилии.

Возможные последствия:

увеличение засух, пожаров и сильных ветров;

потеря влажности в "Дуге вырубки";

гибель чувствительных к засухе видов;

риск превращения леса в саванну и выброс до 250 миллиардов тонн CO₂, что составляет 75% мировой квоты в рамках Парижского соглашения.

Под угрозой не только природа. Например, урбанизированные города, такие как Сан-Паулу, Рио-де-Женейро и Сальвадор, уже страдают от эффекта "теплового острова" — когда температура в городе на 5°C выше средней из-за бетона, асфальта и недостатка зеленых зон.

NASA отмечает, что к 2070 году значительная часть Земли, включая Бразилию, может стать непригодной для жизни. Мировые экосистемы разрушаются уже сейчас, и без немедленных действий человечество рискует потерять контроль над климатической катастрофой.

Напомним, прибрежный поселок на полуострове Палос-Вердес в Южной Калифорнии (США) стремительно движется вниз по склону в сторону Тихого океана. По данным NASA, в период с 18 сентября по 17 октября 2024 года оползень двигался со скоростью около 4 дюймов (около 10 сантиметров) в неделю. Она вполне достаточна, чтобы представлять опасность для жизни людей и существующей инфраструктуры.

Фокус также ранее писал, что крупнейшая речная дельта оказалась в осаде и может исчезнуть.