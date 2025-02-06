Земля уходит из-под ног: целый прибрежный поселок может исчезнуть в океане (фото)

Жилой район уже много десятилетий подвержен оползням, но недавно ученые выяснили, что скорость смещения грунта возросла, особенно в летние месяцы.

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Прибрежный поселок на полуострове Палос-Вердес в Южной Калифорнии (США) стремительно движется вниз по склону в сторону Тихого океана. По данным NASA, в период с 18 сентября по 17 октября 2024 года оползень двигался со скоростью около 4 дюймов (около 10 сантиметров) в неделю. Об этом пишет ABC News.

Жилой район известен своей склонностью к оползням на протяжении десятилетий, однако недавно ученые обнаружили, что скорость движения почвы увеличилась, особенно в летний период. Как сообщил Александр Хандвергер, специалист по оползням из Лаборатории реактивного движения NASA, ранее некоторые населенные районы считались относительно стабильными, но сейчас они тоже оказались под угрозой.

Специалисты полагают, что ускорение оползня связано с рекордным количеством осадков, выпавших в Южной Калифорнии в 2023 году, а также обильными дождями в начале 2024 года. Хотя в последние месяцы скорость оползня несколько снизилась, угроза разрушений остается высокой.

"Скорость движения вполне достаточна, чтобы представлять опасность для жизни людей и существующей инфраструктуры", — подчеркнул Хандвергер.

По данным NASA, полуостров Палос-Вердес является частью древнего комплекса оползней Фото: NASA

По данным NASA, полуостров Палос-Вердес является частью древнего комплекса оползней, которые наблюдаются здесь на протяжении как минимум шестидесяти лет. Ученые изучают процессы с помощью воздушных радаров и спутниковых данных, анализируя динамику перемещений почвы в трех измерениях. Эти исследования помогают прогнозировать развитие ситуации и предоставляют данные властям для принятия необходимых мер.

Из-за высокой вероятности оползней местные власти Ранчо Палос Вердес ведут специализированный веб-сайт, на котором публикуют актуальную информацию о мониторинге грунтовых смещений. В октябре 2023 года Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) и Управление по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии запустили программу выкупа недвижимости на сумму 42 миллиона долларов для владельцев домов, пострадавших от оползней.

Издание отмечает, что ученые NASA продолжают отслеживать движение грунта и планируют новые исследования в рамках программы изучения климатических изменений и их влияния на активность оползней. Специалисты надеются, что результаты помогут разработать стратегии предотвращения разрушительных последствий природных катастроф в будущем.

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