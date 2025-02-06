Земля йде з-під ніг: ціле прибережне селище може зникнути в океані (фото)

Житловий район уже багато десятиліть схильний до зсувів, але нещодавно вчені з'ясували, що швидкість зсуву ґрунту зросла, особливо в літні місяці.

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Прибережне селище на півострові Палос-Вердес у Південній Каліфорнії (США) стрімко рухається вниз по схилу в бік Тихого океану. За даними NASA, у період із 18 вересня до 17 жовтня 2024 року зсув ґрунту рухався зі швидкістю близько 4 дюймів (близько 10 сантиметрів) на тиждень. Про це пише ABC News.

Житловий район відомий своєю схильністю до зсувів протягом десятиліть, проте нещодавно вчені виявили, що швидкість руху ґрунту збільшилася, особливо в літній період. Як повідомив Александр Хандвергер, фахівець зі зсувів із Лабораторії реактивного руху NASA, раніше деякі населені райони вважалися відносно стабільними, але зараз вони теж опинилися під загрозою.

Фахівці вважають, що прискорення зсуву пов'язане з рекордною кількістю опадів, що випали в Південній Каліфорнії у 2023 році, а також рясними дощами на початку 2024 року. Хоча в останні місяці швидкість зсуву дещо знизилася, загроза руйнувань залишається високою.

"Швидкість руху цілком достатня, щоб становити небезпеку для життя людей і наявної інфраструктури", — наголосив Гандвергер.

За даними NASA, півострів Палос-Вердес є частиною стародавнього комплексу зсувів ґрунту Фото: NASA

За даними NASA, півострів Палос-Вердес є частиною стародавнього комплексу зсувів ґрунту, які спостерігаються тут протягом щонайменше шістдесяти років. Вчені вивчають процеси за допомогою повітряних радарів і супутникових даних, аналізуючи динаміку переміщень ґрунту в трьох вимірах. Ці дослідження допомагають прогнозувати розвиток ситуації й надають дані владі для вжиття необхідних заходів.

Через високу ймовірність зсувів місцева влада Ранчо Палос Вердес веде спеціалізований вебсайт, на якому публікує актуальну інформацію про моніторинг ґрунтових зсувів. У жовтні 2023 року Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) і Управління з надзвичайних ситуацій при губернаторі Каліфорнії запустили програму викупу нерухомості на суму 42 мільйони доларів для власників будинків, які постраждали від зсувів.

Видання зазначає, що вчені NASA продовжують відстежувати рух ґрунту і планують нові дослідження в рамках програми вивчення кліматичних змін та їхнього впливу на активність зсувів. Фахівці сподіваються, що результати допоможуть розробити стратегії запобігання руйнівним наслідкам природних катастроф у майбутньому.

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