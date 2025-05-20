"Перетвориться на пекло": одна з країн світу може стати непридатною для життя

Бразилія — серед тих країн, які вже цього століття можуть втратити придатність для життя через екстремальне потепління. Про це свідчать дані досліджень, які вказують, що у тропічних регіонах є загроза катастрофічного зростання температур.

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Про це пише ECONews.

Ще у 2020 році в журналі Science Advances з’явилось дослідження, яке проаналізувало частоту екстремальної спеки між 1979 і 2017 роками. Вчені виявили, що кількість таких явищ потроїлась. А людський організм за умов високої вологості та температури вище 35°C не може охолоджуватись через потовиділення, що створює пряму загрозу життю.

Спочатку Бразилія не входила до переліку критичних зон, але вже у 2022 році NASA згадала країну у своєму блозі як одну з найбільш уразливих до смертельної спеки. Ці дані підтверджують також кліматологи.

Зокрема, Карлос Нобре, бразильський кліматолог, каже:

"Йдеться не лише про Бразилію. Величезна частина тропіків і навіть середніх широт може стати непридатною для життя, якщо глобальна температура підніметься на 4°C".

За даними організації The Nature Conservancy, це може відбутися вже впродовж 30–50 років, хоча раніше передбачалося — через 100–200.

Також тривожна ситуація чекає Амазонію. NASA прогнозує, що між 2041 і 2044 роками глобальна температура зросте ще на 2°C, що особливо вплине на тропічні ліси Бразилії.

Можливі наслідки:

збільшення посух, пожеж та сильних вітрів;

втрата вологості в "Дузі вирубки";

загибель чутливих до посухи видів;

ризик перетворення лісу на савану та викид до 250 мільярдів тонн CO₂, що становить 75% світової квоти в межах Паризької угоди.

Під загрозою не лише природа. Наприклад, урбанізовані міста, такі як Сан-Паулу, Ріо-де-Женейро та Сальвадор, вже потерпають від ефекту "теплового острова" — коли температура в місті на 5°C вища за середню через бетон, асфальт і нестачу зелених зон.

NASA наголошує, що до 2070 року значна частина Землі, включно з Бразилією, може стати непридатною для життя. Світові екосистеми руйнуються вже зараз, і без негайних дій людство ризикує втратити контроль над кліматичною катастрофою.

Нагадаємо, прибережне селище на півострові Палос-Вердес у Південній Каліфорнії (США) стрімко рухається вниз по схилу в бік Тихого океану. За даними NASA, у період із 18 вересня до 17 жовтня 2024 року зсув ґрунту рухався зі швидкістю близько 4 дюймів (близько 10 сантиметрів) на тиждень. Вона цілком достатня, щоб становити небезпеку для життя людей і наявної інфраструктури.

Фокус також раніше писав, що найбільша річкова дельта опинилася в облозі й може зникнути.