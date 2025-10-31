Війна, яку Трамп не зупинив: у Судані просто зараз гинуть тисячі людей

У Судані триває збройний конфлікт, унаслідок якого вже загинули десятки тисяч людей. Повідомляється, що Сили швидкого реагування (Rapid Support Forces, RSF) захопили місто Ель-Фашир у Північному Дарфурі, яке контролювала армія Судану, де почалася різанина.

За даними ООН, майже 500 осіб — пацієнти та їхні родичі — було вбито в лікарні Саудівського пологового центру. Це лише один із численних нападів на медичні заклади, оскільки повідомляється, що сотні людей загинули в останній лікарні, яка ще діяла в Ель-Фаширі. Фокус розбирався, що відбувається в Судані.

Супутникові знімки показують, що вулиці Ель-Фашира буквально залиті кров'ю

Новий конфлікт між Збройними силами Судану (Sudanese Armed Forces, SAF) і Силами швидкого реагування (Rapid Support Forces, RSF) розпочався у квітні 2023 року. Цей конфлікт, який часто називають громадянською війною, призвів до однієї з найважчих гуманітарних катастроф у світі. За оцінками ООН, понад 30 мільйонів осіб — майже дві третини населення країни — потребують гуманітарної допомоги та захисту. До жовтня 2025 року кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 10,8 мільйона, а ще близько 3,5 мільйона людей втекли в сусідні країни, такі як Чад і Південний Судан. Загальна кількість загиблих оцінюється в десятки тисяч, з розбіжностями в оцінках до 150 тисяч.

Кількість жертв у Судані невідома

Всесвітня організація охорони здоров'я та офіційний представник Судану повідомили, що сили СБР убили сотні людей в останній лікарні міста Ель-Фашир, не пощадивши породіль, дітей і людей похилого віку.

Агентство Reuters не змогло негайно підтвердити інформацію про смерті, оскільки зв'язок усередині міста перервано, а лікарі лікарні не виходять на зв'язок відтоді, як у неділю воєнізовані сили оперативної підтримки захопили останній оплот суданської армії в місті.

За даними Міжнародної організації з міграції, від неділі Ель-Фашир залишили понад 36 000 осіб, проте нічого не відомо про долю понад 200 000 осіб, які, як припускають, залишалися там під час 18-місячної облоги.

Війна в Судані триває роками Фото: Reuters

Правозахисні організації, ООН та офіційні особи США звинуватили RSF і союзних їм ополченців в етнічних чистках у Дарфурі. Бойовики все заперечують.

Губернатор штату Дарфур Мінні Мінаві, колишній лідер повстанців у Дарфурі, який нині об'єднався з армією в боротьбі з силами безпеки, заявив, що внаслідок нападу на саудівську лікарню в Ель-Фаширі загинули 460 осіб.

У заяві ВООЗ, опублікованій у середу, йдеться про те, що із саудівської лікарні було викрадено чотирьох лікарів, медсестру і фармацевта. Гуманітарне джерело не змогло підтвердити кількість загиблих, але підтвердило факт викрадення.

Також у соцмережах з'явилися десятки відео, зняті бойовиками Сил швидкого реагування: вони знущалися з жінок і дітей, перш ніж їх убити. Також було зафільмовано різанину в будівлі Університету Ель-Фашира, яка стала притулком.

Війна в Судані — що відомо

Нова війна в Судані почалася у квітні 2023 року через розбіжності між військовими, які входили до Перехідної суверенної ради, що керувала країною після чергового перевороту 2021 року.

Війна в Судані Фото: скриншот

Фактичний лідер Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан не зміг домовитися зі своїм заступником, командувачем СБР — Мохамедом Хамданом Дагало на прізвисько Хемедті, командувачем СБР.

"Сили швидкого реагування" були створені 2013 року, за цей час вони встигли взяти участь у війнах у Ємені та Лівії, а також жорстоко придушували повстання в провінції Дарфур. До 2023 року чисельність воєнізованого угруповання перевищувала 100 тисяч осіб.

Варто зазначити, що СБР переважно складається з арабських племен Дарфуру, Хемедті також із кочівників. Їх звинувачують в етнічних чистках проти неарабських мусульманських племен (наприклад, масаліт, фур, загхава).

Точних даних про втрати в громадянській війні немає. Вважають, що в усій країні загинули близько 150 тисяч осіб, а близько 12 мільйонів залишили свої домівки, що призвело до однієї з найсерйозніших гуманітарних криз.

