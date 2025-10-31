Война, которую Трамп не остановил: в Судане прямо сейчас гибнут тысячи людей

В Судане продолжается вооруженный конфликт, в результате которого уже погибли десятки тысяч людей. Сообщается, что Силы быстрого реагирования (Rapid Support Forces, RSF) захватили город Эль-Фашир в Северном Дарфуре, который контролировала армия Судана, где началась резня.

По данным ООН, почти 500 человек – пациенты и их родственники – были убиты в больнице Саудовского родильного центра. Это лишь одно из многочисленных нападений на медицинские учреждения, так как сообщается, что сотни людей погибли в последней больнице, которая еще действовала в Эль-Фашире. Фокус разбирался, что происходит в Судане.

Спутниковіе снимки показывают, что улицы Эль-Фашира буквально залиты кровью

Новый конфликт между Вооруженными силами Судана (Sudanese Armed Forces, SAF) и Силами быстрого реагирования (Rapid Support Forces, RSF) начался в апреле 2023 года. Этот конфликт, часто называемый гражданской войной, привел к одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире. По оценкам ООН, более 30 миллионов человек — почти две трети населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи и защите. К октябрю 2025 года число внутренне перемещенных лиц превысило 10,8 миллиона, а еще около 3,5 миллиона человек бежали в соседние страны, такие как Чад и Южный Судан. Общее число погибших оценивается в десятки тысяч, с расхождениями в оценках до 150 тысяч.

Количество жертв в Судане неизвестно

Всемирная организация здравоохранения и официальный представитель Судана сообщили, что силы СБР убили сотни людей в последней действующей больнице города Эль-Фашир, не пощадив рожениц, детей и стариков.

Агентство Reuters не смогло немедленно подтвердить информацию о смертях, поскольку связь внутри города прервана, а врачи больницы не выходят на связь с тех пор, как в воскресенье военизированные силы оперативной поддержки захватили последний оплот суданской армии в городе.

По данным Международной организации по миграции, с воскресенья Эль-Фашир покинули более 36 000 человек, однако ничего не известно о судьбе более 200 000 человек, которые, как предполагается, оставались там во время 18-месячной осады.

Война в Судане продолжается годами Фото: Reuters

Правозащитные организации, ООН и официальные лица США обвинили RSF и союзных им ополченцев в этнических чистках в Дарфуре. Боевики все отрицают.

Губернатор штата Дарфур Минни Минави, бывший лидер повстанцев в Дарфуре, ныне объединившийся с армией в борьбе с силами безопасности, заявил, что в результате нападения на саудовскую больницу в Эль-Фашире погибли 460 человек.

В заявлении ВОЗ, опубликованном в среду, говорится, что из саудовской больницы были похищены четверо врачей, медсестра и фармацевт. Гуманитарный источник не смог подтвердить число погибших, но подтвердил факт похищения.

Также в соцсетях появились десятки видео, снятые боевиками Сил быстрого реагирования: они издевались над женщинами и детьми, прежде, чем их убить. Также было геолоцирована резня в здании Университета Эль-Фашира, которое стало убежищем.

Война в Судане – что известно

Новая война в Судане началась в апреле 2023 года из-за разногласий между военными, входившими в Переходный суверенный совет, управлявший страной после очередного переворота в 2021 году.

Война в Судане Фото: скриншот

Фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог договориться со своим заместителем, командующим СБР — Мохамедом Хамданом Дагало по прозвищу Хемедти, командующим СБР.

"Силы быстрого реагирования" были созданы в 2013 году, за это время они успели принять участие в войнах в Йемене и Ливии, а также жестоко подавляли восстание в провинции Дарфур. К 2023 году численность военизированной группировки превышала 100 тысяч человек.

Стоит отметить, что СБР преимущественно состоит из арабских племен Дарфура, Хемедти также из кочевников. Их обвиняют в этнических чистках против неарабских мусульманских племен (например, массалит, фур, загхава).

Точных данных о потерях в гражданской войне нет. Считается, что по всей стране погибли около 150 тысяч человек, а около 12 миллионов покинули свои дома, что привело к одному из самых серьезных гуманитарных кризисов.

