Кінець 300-річного рекорду РФ: у Румунії відкрили найвищий православний храм у світі (відео)

Національний собор Румунії (Собор Національного Порятунку), що будувався 15 років, відкрив свої двері в центрі Бухареста. Навіть через тиждень черга з охочих потрапити до нього розтягується на п'ять годин.

127-метрова споруда з позолоченим куполом розташована поруч із Міністерством оборони та Палацом парламенту і височіє над містом, повідомляє The Times. Урочисте відкриття храму зібрало тисячі людей: паломників, священнослужителів та офіційних осіб.

На будівництво собору витратили понад 300 мільйонів євро. Більша частина суми — з податків, сплачених громадянами Румунії.

Будівництво тривало 15 років

Він вміщує близько 5 000 осіб, а на площі перед ним можуть зібратися понад 23 000.

Храм вирізняється не тільки своєю висотою. Усередині теж усе зроблено монументально. Так, він може похвалитися найбільшим у світі іконостасом, найбільшим вільно підвішеним дзвоном і найбільшою колекцією мозаїк. Останні задумані так, щоб при зміні освітлення протягом дня створювати відчуття динамічності.

Крім основних приміщень, традиційних для культових споруд, у соборі є концертні зали і навіть притулок на випадок ядерного вибуху.

Відкриття собору стало національним торжеством (трансляція)

Реакція Росії

Храм у Румунії обійшов Петропавлівський собор у Санкт-Петербурзі, який майже 300 років вважався найвищою православною спорудою у світі. Його висота — 122,5 метра, що на 4,5 метра менше, ніж у Бухаресті.

Аналітики вважають, що ця подія має не тільки національне значення, а й є проявом м'якої сили, якою Румунія показала Росії, що посилює свій духовний вплив у регіоні, хто є.

Показовим є той момент, що ні Кремль, ні Російська православна церква офіційно не прокоментували подію, проте в Росії новина викликала скепсис.

Провладні Telegram-канали поставили під сумнів православну легітимність Румунії, а також активно почали писати про те, що на відкритті собору прем'єр-міністра Іліє Болоджана та інших чиновників освистала юрба.

Собор Національного Спасіння: більше ніж віра

Зі свого боку дослідник Румунського центру російських досліджень при Бухарестському університеті Лауренціу Плєшка впевнений, що собор у Бухаресті має не тільки релігійне значення, а й геополітичне.

Румунська православна церква налічує близько 19 мільйонів парафіян, а РПЦ — понад 90 мільйонів вірян.

Після початку війни Росії та України 2022 року Російська православна церква підтримала військову ідеологію Кремля і представила війну проти України як "боротьбу із силами зла".

Через це багато священників і парафій за межами Росії, особливо в Молдові, де більшість населення розмовляє румунською, розчарувалися в тісному зв'язку Російської церкви з Кремлем. Не дивно, що президент Молдови Мая Санду сиділа в першому ряду на відкритті собору в Бухаресті.

Новий собор уже називають символічним жестом, покликаним запропонувати альтернативу РПЦ.

"Дедалі більше країн не згодні з політикою Російської церкви та її зв'язками з Кремлем. Новий собор стане найбільшим і найвищим православним храмом у світі, і, на мій погляд, це яскравий символ культурного і духовного впливу Румунії у Східній Європі", — вважає Плєшка.

Експерт зі східного християнства і міжнародних відносин Лусіан Лєуштеан з Університету Астона вважає, що відкриття Національного собору пов'язане не стільки з викликом Москві, скільки з утвердженням румунської національної ідентичності.

