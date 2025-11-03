Конец 300-летнего рекорда РФ: в Румынии открыли самый высокий православный храм в мире (видео)

Национальный собор Румынии (Собор Национального Спасения), который строился 15 лет, открыл свои двери в центре Бухареста. Даже спустя неделю очередь из желающих попасть в него растягивается на пять часов.

127-метровое сооружение с позолоченным куполом расположено рядом с Министерством обороны и Дворцом парламента и возвышается над городом, сообщает The Times. Торжественное открытие храма собрало тысячи людей: паломников, священнослужителей и официальных лиц.

На строительство собора потратили свыше 300 миллионов евро. Большая часть сумы – из налогов, оплаченных гражданами Румынии.

Строительство продолжалось 15 лет

Он вмещает около 5 000 человек, а на площади перед ним могут собраться свыше 23 000.

Храм отличается не только своей высотой. Внутри тоже все сделано монументально. Так, он может похвастаться самым большим в мире иконостасом, крупнейшим свободно подвешенным колоколом и самой обширной коллекцией мозаик. Последние задуманы так, чтобы при изменении освещения на протяжении дня создавать ощущение динамичности.

Кроме основных помещений, традиционных для культовых сооружений, в соборе есть концертные залы и даже убежище на случай ядерного взрыва.

Открытие собора стало национальным торжеством (трансляция)

Реакция России

Храм в Румынии обошел Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, который почти 300 лет считался самым высоким православным сооружением в мире. Его высота – 122,5 метра, что на 4,5 метра меньше, чем в Бухаресте.

Аналитики считают, что это событие имеет не только национальное значение, но и является проявлением мягкой силы, которой Румыния показала России, усиливающей свое духовное влияние в регионе, кто есть

Показательным является тот момент, что ни Кремль, ни Русская православная церковь официально не прокомментировали событие, однако в России новость вызвала скепсис.

Провластные Telegram-каналы поставили под сомнение православную легитимность Румынии, а также активно начали писать о том, что на открытии собора премьер-министр Илие Болоджан и другие чиновники были освистаны толпой.

Собор Национального Спасения: больше чем вера

В свою очередь исследователь Румынского центра российских исследований при Бухарестском университете Лауренциу Плешка уверен, что собор в Бухаресте имеет не только религиозное значение, но и геополитическое.

Румынская православная церковь насчитывает около 19 миллионов прихожан, а РПЦ – более 90 миллионов верующих.

После начала войны России и Украины в 2022 году Русская православная церковь поддержала военную идеологию Кремля и представила войну против Украины как "борьбу с силами зла".

Из-за этого многие священники и приходы за пределами России, особенно в Молдове, где большинство населения говорит по-румынски, разочаровались в тесной связи Русской церкви с Кремлем. Неудивительно, что президент Молдовы Майя Санду сидела в первом ряду на открытии собора в Бухаресте.

Новый собор уже называют символическим жестом, призванным предложить альтернативу РПЦ.

"Все больше стран не согласны с политикой Русской церкви и ее связями с Кремлем. Новый собор станет самым большим и самым высоким православным храмом в мире, и, на мой взгляд, это яркий символ культурного и духовного влияния Румынии в Восточной Европе", – считает Плешка.

Эксперт по восточному христианству и международным отношениям Лусиан Леуштеан из Университета Астона считает, что открытие Национального собора связано не столько с вызовом Москве, сколько с утверждением румынской национальной идентичности.

