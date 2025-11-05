Російський порт Туапсе припинив експорт палива після атаки дронів, а НПЗ зупинився

Український безпілотник завдав удару по інфраструктурі російського порту Туапсе в Краснодарському краї. Джерела повідомляють, що Туапсинський НПЗ призупинив переробку нафти.

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників на його інфраструктуру 2 листопада, повідомляє Reuters.

Україна підтвердила, що її безпілотники завдали удару по Туапсе, одному з головних чорноморських нафтових портів Росії, спричинивши пожежу і пошкодивши щонайменше одне судно. Це є частиною зусиль Києва з підриву військової економіки Росії шляхом нанесення ударів по її енергетичній інфраструктурі.

В адміністрації регіону підтвердили, що в порту Туапсе почалася пожежа.

Джерела повідомили, що підконтрольний "Роснефти" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, вже наступного дня зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури.

До атаки дронів очікувалося, що НПЗ у Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді.

За даними LSEG, під час атаки в порту стояли три танкери для завантаження нафти, дизельного палива і мазуту.

За даними, станом на 5 листопада всі судна відвели від причалів і поставили на якір. А OSINT-дослідник Том Байк виявив нові супутникові знімки, на яких видно свіжі розливи нафти в порту — тобто, витік триває.

Супутникові знімки порту Туапсе Фото: Соцсети

Примітно, але місцеві жителі повідомляють про розлив палива, але глава Туапсинського округу Сергій Бойко заявив, що "плям нафтопродуктів не виявлено", а дані із супутників "не підтвердилися".

Орієнтований на експорт Туапсинський завод потужністю переробки 240 тис. барелів нафти на добу виробляє різноманітні види палива.

НПЗ, який також кілька разів ставав ціллю безпілотників, здебільшого постачає нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. Унаслідок атаки постраждали щонайменше чотири нафтові танкери та термінал "Транснафти". Серед пошкоджених суден — POLLUX, SATURN I, CHAI і COAST BUSTER, частина з яких входить до "тіньового флоту" Росії.

