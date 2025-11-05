Российский порт Туапсе прекратил экспорт топлива после атаки дронов, а НПЗ остановился

Украинский беспилотник нанес удар по инфраструктуре российского порта Туапсе в Краснодарском крае. Источники сообщают, что Туапсинский НПЗ приостановил переработку нефти.

Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября, сообщает Reuters.

Украина подтвердила, что ее беспилотники нанесли удар по Туапсе, одному из главных черноморских нефтяных портов России, вызвав пожар и повредив как минимум одно судно. Это является частью усилий Киева по подрыву военной экономики России путем нанесения ударов по ее энергетической инфраструктуре.

В администрации региона подтвердили, что в порту Туапсе начался пожар.

Источники сообщили, что подконтрольный "Роснефти" НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, уже на следующий день остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры.

До атаки дронов ожидалось, что НПЗ в Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре.

По данным LSEG, во время атаки в порту стояли три танкера для загрузки нефти, дизельного топлива и мазута.

По данным, по состоянию на 5 ноября все суда отвели от причалов и поставили на якорь. А OSINT-исследователь Том Байк обнаружил новые спутниковые снимки, на которых видно свежие разливы нефти в порту — то есть, утечка продолжается.

Спутниковые снимки порта Туапсе Фото: Соцсети

Примечательно, но местные жители сообщают о разливе топлива, но глава Туапсинского округа Сергей Бойко заявил, что "пятен нефтепродуктов не обнаружено", а данные со спутников "не подтвердились".

Ориентированный на экспорт Туапсинский завод мощностью переработки 240 тыс. баррелей нефти в сутки производит разнообразные виды топлива.

НПЗ, который также несколько раз становился целью беспилотников, в основном поставляет нефть в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию. В результате атаки пострадали как минимум четыре нефтяных танкера и терминал "Транснефти". Среди поврежденных судов — POLLUX, SATURN I, CHAI и COAST BUSTER, часть из которых входит в "теневой флот" России.

А в ночь на 3 ноября в соцсетях рассказали об атаке дронов на военные объекты РФ в Саратове и Энгельсе.