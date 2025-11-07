РосЗМІ повідомляють, що в РФ помирає батько головкому ЗСУ Сирського
86-річного Станіслава Сирського нещодавно виписали з підмосковної лікарні, де він лікувався від раку мозку. А тепер його знову відвезли в реанімацію.
Батьки головкому ЗСУ Олександра Сирського живуть у Володимирі. У Сирського-старшого перша група інвалідності та четвертий ступінь вираженості порушень функцій організму. Він не встає з ліжка і бореться з онкологією, повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал Mash.
Повідомляють, що батькові головкому ЗСУ за прогнозами лікарів залишилося жити три місяці. Його перевели на паліативну допомогу після виписки з підмосковної лікарні. Зараз за ним доглядають дружина і син Олег із дружиною.
Сам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває в розшуку в Росії з травня 2023 року.
Сім'я Олександра Сирського — що відомо
Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Киржацького району Володимирської області, в Росії. Згідно з відкритими джерелами, майбутній генерал навчався в Московському вищому загальновійськовому командному училищі, а потім з відзнакою закінчив Академію Збройних сил України. Згодом Сирський здобув освіту в Національній академії оборони України. Крім того, Сирський захистив кандидатську дисертацію. Він — кандидат військових наук.
Російські пропагандисти люблять звертати увагу на той факт, що успішний воєначальник, який народився в РРФСР, опинився на боці України. Незважаючи на цей факт, більша частина життя головкому пов'язана з Україною.
Служба у нього проходила в УРСР і тут він залишився після проголошення незалежності — почав служити в Нацгвардії, а потім у ЗСУ.
Будинок його бабусі розташований у селі Новинки Володимирської області РФ. У 2024 році туди з'їздили журналісти "Радіо Свобода", але місцеві жителі з ними спілкуватися відмовилися.
Сім'я Сирського жила за 5 км від села, у військовому гарнізоні "Костерево-1", де служив батько майбутнього генерала.
Свого часу це військове містечко було засекречене. У СРСР там розташовувалися Центральні офіцерські Червонопрапорні курси зенітних ракетних військ ППО. Після розпаду Союзу і до 2007 року — Центр підготовки фахівців зенітних ракетних військ ВПС.
Рідний брат Олександра Сирського працює в місцевому супермаркеті охоронцем.
Нагадаємо, раніше Олександр Сирський дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post, в якому розповів про своє життя і ситуацію на фронті.
Також Фокус писав про сім'ю головкому ЗСУ, коли його призначили на посаду. Тоді його брат Олег заявив російським ЗМІ, що не спілкується зі знаменитим братом.