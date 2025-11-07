РосСМИ сообщают, что в РФ умирает отец главкома ВСУ Сырского

86-летнего Станислава Сырского недавно выписали из подмосковной больницы, где он лечился от рака мозга. А теперь его снова увезли в реанимацию.

Родители главкома ВСУ Александра Сырского живут во Владимире. У Сырского-старшего первая группа инвалидности и четвертая степень выраженности нарушений функций организма. Он не встает с постели и борется с онкологией, сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Mash.

Сообщается, что отцу главкома ВСУ по прогнозам врачей осталось жить три месяца. Его перевели на паллиативную помощь после выписки из подмосковной больницы. Сейчас за ним ухаживаю жена и сын Олег с супругой.

Сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находится в розыске в России с мая 2023 года.

Семья Александра Сырского – что известно

Александр Сырский родился 26 июля 1965 г. в селе Новинки Киржацкого района Владимирской области, в России. Согласно открытым источникам, будущий генерал учился в Московском высшем общевойсковом командном училище, а затем с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины. Впоследствии Сырский получил образование в Национальной академии обороны Украины. Кроме того, Сырский защитил кандидатскую диссертацию. Он – кандидат военных наук.

Відео дня

Российские пропагандисты любят обращать внимание на тот факт, что успешный военачальник, родившийся в РСФСР, оказался на стороне Украины. Несмотря на этот факт, большая часть жизни главкома связана с Украиной.

Служба у него проходила в УССР и здесь он остался после провозглашения независимости – начал служить в Нацгвардии, а затем в ВСУ.

Дом его бабушки находится в селе Новинки Владимирской области РФ. В 2024 году туда съездили журналисты "Радио Свобода", но местные жители с ними общаться отказались.

Семья Сырского жила в 5 км от села, в военном гарнизоне "Костерево-1", где отец служил отец будущего генерала.

РосСМИ утверждали, что на фото отец Сырского с женой Фото: Соцсети

В свое время этот военный городок был засекречен. В СССР там располагались Центральные офицерские Краснознаменные курсы зенитных ракетных войск ПВО. После распада Союза и до 2007 года – Центр подготовки специалистов зенитных ракетных войск ВВС.

Родной брат Александра Сырского работает в местном супермаркете охранником.

Напомним, ранее Александр Сырский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором рассказал о своей жизни и ситуации на фронте.

Также Фокус писал о семье главкома ВСУ, когда его назначили на должность. Тогда его брат Олег заявил российским СМИ, что не общается со знаменитым братом.