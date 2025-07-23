В 60 лет делает 100 отжиманий и почти не спит: с какими вызовами ежедневно сталкивается главнокомандующий ВСУ

Накануне своего 60-летия главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором рассказал о своей жизни, ситуации на фронте и том, как Украина может противостоять массированным российским атакам.

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Как говорится в интервью, украинской армии критически не хватает вооружения. Только героизма и мотивации солдат мало: украинские военные способны продвигаться вперед, однако им не хватает как надежной защиты, так и ударной силы. Александр Сырский говорит не только о ракетах типа ATACMS и Taurus, но и о легкой авиации, дронах-перехватчиках и снарядах калибра 155 мм — все это необходимо, чтобы сдерживать врага.

"Они целятся практически по всему — аэродромам, населенным пунктам, объектам инфраструктуры, поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор", — пояснил командующий.

Как изменение западной политики позволило ВСУ сдержать врага

По словам Александра Сырского, затяжное торможение со стороны США в вопросе ударов по территории России надолго сковывало украинские возможности. Только после изменения этой политики ситуация, в частности под Харьковом, начала меняться к лучшему. Но путь к этому был долгий — ВСУ доказывали партнерам, что удары по тыловой инфраструктуре РФ могут кардинально изменить ход войны.

На фоне очередной волны атак, когда российская армия выпускает по Украине сотни беспилотников и десятки ракет ежесуточно, каждая система ПВО спасает жизни. Но речь идет не только об обороне — украинская армия стремится сохранить способность наступать.

Также Александр Сырский вспомнил прошлогоднюю Курскую операцию — первый украинский рейд на территорию РФ. По его словам, это была сложная, но стратегически важная акция. В частности, ВСУ смогли на некоторое время оттянуть войска противника с восточного фронта, захватив до 500 квадратных миль. Хотя территория впоследствии была потеряна, удар по Курской области отвлек значительную часть российских бомб и ресурсов. Часть этих авиаударов уже не добралась до Харькова или Днепра.

Тогда же украинцы впервые столкнулись с новыми технологиями — волоконно-оптическими дронами и присутствием северокорейских военных, которые, по словам Сырского, пока не вступали в активные боевые действия. Потери россиян в той операции, как утверждает генерал, достигли более 80 тысяч погибших и раненых. Стоит отметить, что украинские потери были существенно меньше.

С какими вызовами сталкивается украинская армия сегодня

Несмотря на точечные успехи, фронт остается чрезвычайно сложным. Удержание таких городов, как Покровск, стало возможным только благодаря системной инженерной обороне: минным полям, барьерам и укреплениям. На этом участке, по данным Сырского, Россия потеряла до трети техники.

Но главной слабостью остается мобилизационный резерв. Хотя формально под призыв подпадают мужчины в возрасте 25-60 лет, Украина тестирует новую модель для младших — 18-24 лет — с годовыми контрактами, бонусами и разрешениями на выезд. Но, как признает Сырский, программа не стала прорывом, поскольку главным стимулом являются деньги. И здесь, отмечает он, Россия имеет преимущество.

"Увеличение выплат могло бы существенно изменить ситуацию", — говорит командующий.

Отметим, что на этой неделе Александру Сырскому исполняется 60 лет — формально это пенсионный возраст для военных в Украине. Однако он категорически отверг любые намеки на отставку. Но он не собирается уходить в отставку. Даже в 60 лет он говорит, что может сделать 100 отжиманий без перерыва. Зато его помощники уверяют, что он почти не спит. По его словам, его мотивирует "понимание моей личной роли в процессе защиты нашего населения, наших граждан. И я понимаю, что должен делать больше и лучше".

В интервью он рассказал, что даже после многих лет на руководящих должностях ему комфортнее всего рядом с пехотой на передовой. Помощники ожидают, что именно там он проведет свое 60-летие, а вот Александр Сырский говорит, что об этом пока рано говорить: "Это зависит от Бога, — сказал он со смехом, — и от моего президента".

Недавно, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска сдерживают продвижение армии РФ на ключевых направлениях и не позволяют врагу прорвать оборону. По его словам, одна из главных задач ВСУ — недопущение выхода врага к административным границам Днепропетровской области.

Ранее Фокус писал, что Министерство обороны США договаривается о возможных двусторонних соглашениях о поставках Украине дополнительных американских систем противовоздушной обороны. В частности, планируются соглашения с отдельными государствами.