У 60 років робить 100 віджимань і майже не спить: з якими викликами щодня стикається головнокомандувач ЗСУ

Напередодні свого 60-річчя головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв’ю американському виданню The Washington Post, у якому розповів про своє життя, ситуацію на фронті та те, як Україна може протистояти масованим російським атакам.

Related video

Як йдеться в інтерв’ю, українській армії критично не вистачає озброєння. Лише героїзму та мотивації солдатів замало: українські військові здатні просуватися вперед, однак їм бракує як надійного захисту, так і ударної сили. Олександр Сирський говорить не лише про ракети типу ATACMS і Taurus, а й про легку авіацію, дрони-перехоплювачі та снаряди калібру 155 мм — усе це необхідне, щоб стримувати ворога.

"Вони ціляться практично по всьому — аеродромах, населених пунктах, об’єктах інфраструктури.Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч", — пояснив командувач.

Як зміна західної політики дозволила ЗСУ стримати ворога

За словами Олександра Сирського, затяжне гальмування з боку США в питанні ударів по території Росії надовго сковувало українські можливості. Лише після зміни цієї політики ситуація, зокрема під Харковом, почала змінюватися на краще. Але шлях до цього був довгий — ЗСУ доводили партнерам, що удари по тиловій інфраструктурі РФ можуть кардинально змінити перебіг війни.

На тлі чергової хвилі атак, коли російська армія випускає по Україні сотні безпілотників і десятки ракет щодоби, кожна система ППО рятує життя. Але йдеться не лише про оборону — українська армія прагне зберегти здатність наступати.

Також Олександр Сирський пригадав минулорічну Курську операцію — перший український рейд на територію РФ. За його словами, це була складна, але стратегічно важлива акція. Зокрема, ЗСУ змогли на деякий час відтягнути війська противника зі східного фронту, захопивши до 500 квадратних миль. Хоча територія згодом була втрачена, удар по Курській області відволік значну частину російських бомб і ресурсів. Частина цих авіаударів уже не дісталася Харкова чи Дніпра.

Тоді ж українці вперше зіткнулися з новими технологіями — волоконно-оптичними дронами та присутністю північнокорейських військових, які, за словами Сирського, поки що не вступали в активні бойові дії. Втрати росіян у тій операції, як стверджує генерал, сягнули понад 80 тисяч загиблих і поранених. Варто зазначити, що українські втрати були суттєво меншими.

З якими викликами стикається українська армія сьогодні

Попри точкові успіхи, фронт залишається надзвичайно складним. Утримання таких міст, як Покровськ, стало можливим лише завдяки системній інженерній обороні: мінним полям, бар’єрам і укріпленням. На цій ділянці, за даними Сирського, Росія втратила до третини техніки.

Та головною слабкістю залишається мобілізаційний резерв. Хоча формально під призов підпадають чоловіки віком 25–60 років, Україна тестує нову модель для молодших — 18–24 років — із річними контрактами, бонусами та дозволами на виїзд. Але, як визнає Сирський, програма не стала проривом, оскільки головним стимулом є гроші. І тут, зазначає він, Росія має перевагу.

"Збільшення виплат могло б суттєво змінити ситуацію", — каже командувач.

Зазначимо, що цього тижня Олександрові Сирському виповнюється 60 років — формально це пенсійний вік для військових в Україні. Однак він категорично відкинув будь-які натяки на відставку. Але він не збирається йти у відставку. Навіть у 60 років він каже, що може зробити 100 віджимань без перерви. Натомість його помічники запевняють, що він майже не спить. За його словами, його мотивує "розуміння моєї особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що маю робити більше і краще".

В інтерв’ю він розповів, що навіть після багатьох років на керівних посадах йому найкомфортніше поруч із піхотою на передовій. Помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя, а от Олександр Сирський каже, що про це поки зарано говорити: "Це залежить від Бога, — сказав він зі сміхом, — і від мого президента".

Нещодавно, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська стримують просування армії РФ на ключових напрямках і не дозволяють ворогу прорвати оборону. За його словами, одне з головних завдань ЗСУ – недопущення виходу ворога до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Раніше Фокус писав, що Міністерство оборони США домовляється щодо можливих двосторонніх угод про постачання Україні додаткових американських систем протиповітряної оборони. Зокрема, плануються угоди з окремими державами.