Перший російський регіон оголосив про відключення мобільного інтернету до кінця війни

Йдеться про Ульяновську область. Повідомляється, що заборона доступу до мобільного інтернету діятиме до кінця війни в Україні. Причому місцева влада на рішення федерального центру вплинути не може.

Росія почала відключати на своїй території мобільний інтернет на постійній основі. Першим стало місто Ульяновськ (раніше Симбірськ) і Ульяновська область. За словами обласного міністра цифрового розвитку Олега Ягфарова, ульяновська влада не може вплинути на це рішення, оскільки його ухвалює федеральний центр для забезпечення "державної безпеки", і обмеження буде знято тільки за рішенням Москви. Проблеми з доступом у мережу в Ульяновській області спостерігаються вже понад тиждень, повідомляє російське видання The Moscow Times.

В уряді регіону для обґрунтування обмежень послалися на ухвалене "минулого тижня федеральним центром" рішення про розширення "зони безпеки" навколо стратегічних об'єктів. Влада підкреслила, що йдеться про обмеження, які діють постійно, а не тимчасові заходи на час атаки дронів. Під відключення, за словами Ягфарова, потрапили, зокрема, житлові квартали, соціальні об'єкти та офісні будівлі.

Ба більше, заявили в уряді, федеральний центр розширив зони безпеки навколо стратегічних об'єктів, і в зону обмежень потрапили деякі житлові квартали, офісні та соціальні будівлі. Інформація, де саме відключено мобільний інтернет, не розголошується з міркувань безпеки, додали чиновники.

Російська влада вже пообіцяла забезпечити всіх охочих мешканців "сліпих зон" дротовим інтернетом, зазначивши, що встановлення обладнання все одно відбуватиметься коштом власників.

Водночас відключати інтернет у Москві та Санкт-Петербурзі не планують, оскільки ці регіони забезпечили собі безпеку, заявили законодавці.

Жителі Ульяновської області РФ сприйняли новину про відключення інтернету без натхнення.

Нагадаємо, у вересні голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова назвала інтернет "недружньою" для Росії мережею. За її словами, зв'язок із "глобальною павутиною" робить ресурси державних органів уразливими до кібератак.

А 14 вересня журналісти Financial Time писали, що українські дронові атаки змусили росіян місяцями жити без інтернету. При цьому одна година відключення інтернету приносить РФ понад 557 млн доларів збитків.