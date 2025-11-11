Первый российский регион объявил об отключении мобильного интернета до конца войны

Речь идет об Ульяновской области. Сообщается, что запрет доступа к мобильному интернету будет действовать до конца войны в Украине. Причем местные власти на решение федерального центра повлиять не могут.

Россия начала отключать на своей территории мобильный интернет на постоянной основе. Первым стал город Ульяновск (ранее Симбирск) и Ульяновская область. По словам областного министра цифрового развития Олега Ягфарова, ульяновские власти не могут повлиять на это решение, так как оно принимается федеральным центром для обеспечения "государственной безопасности", и ограничение будет снято только по решению Москвы. Проблемы с доступом в сеть в Ульяновской области наблюдаются уже больше недели, сообщает российское издание The Moscow Times.

В правительстве региона для обоснования ограничений сослались на принятое «на прошлой неделе федеральным центром» решение о расширении "зоны безопасности" вокруг стратегических объектов. Власти подчеркнули, что речь идет о постоянно действующих ограничениях, а не временных мерах на время атаки дронов. Под отключения, по словам Ягфарова, попали в том числе жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания.

Более того, заявили в правительстве, федеральный центр расширил зоны безопасности вокруг стратегических объектов, и в зону ограничений попали некоторые жилые кварталы, офисные и социальные здания. Информация, где именно отключен мобильный интернет, не разглашается по соображениям безопасности, добавили чиновники.

Российские власти уже пообещали обеспечить всех желающих жителей "слепых зон" проводным интернетом, отметив, что установка оборудования все равно будет проходить за счет собственников.

При этом отключать интернет в Москве и Санкт-Петербурге не планируют, так как эти регионы обеспечили себе безопасность, заявили законодатели.

Жители Ульяновской области РФ восприняли новость об отключении интернета без воодушевления.

Напомним, в сентябре председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала интернет "недружественной" для России сетью. По ее словам, связь с "глобальной паутиной" делает ресурсы государственных органов уязвимыми к кибератакам.

А 14 сентября журналисты Financial Time писали, что украинские дроновые атаки заставили россиян месяцами жить без интернета. При этом один час отключения интернета приносит РФ более 557 млн долларов убытков.