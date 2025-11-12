Сербський президент Вучич заявив, що війна між РФ і Європою "неминуча"

Президент Сербії визнав, що його країна опинилася "між молотом і ковадлом" і наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності. Вучич відомий, як критик України.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Європа, включно з його країною, готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива "стає дедалі очевиднішою". Про це він сказав в ефірі сербського телеканалу Pink.

Коментуючи слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона, який зазначив, що французька армія має бути "готовою до потрясіння за три-чотири роки", Вучич заявив, що війна між Європою і Росією — "неминуча".

За його словами, у четвер, 13 листопада, він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, додавши, що їде до Парижа буквально на півтори-дві години й обговорить усі важливі теми.

"У міру того, як я аналізую факти, я доходжу висновку, що війна між Європою і Росією стає дедалі очевиднішою. Це не порожні слова. Усі до неї готуються. Це заявив надзвичайно відповідальний генерал", — сказав Вучич.

Він повідомив, що Сербія опинилася "між молотом і ковадлом", натякаючи на свою підтримку Путіна і критику України.

"З іншого боку, ми повинні продовжувати зміцнювати армію. Ми озброюємося з розумом. Нам потрібно продовжувати вкладати великі кошти, щоб захистити нашу країну", — сказав Вучич.

Вучич також захистив право Сербії торгувати зброєю і боєприпасами, заявивши, що якщо вони не торгуватимуть, то виробництво зупиниться і робітників звільнять.

Раніше Александр Вучич заявляв, що вся Європа готується до війни, але ніхто не готується до переговорів. А Сербія "зробить усе можливе, щоб не брати участі в цій війні".

При цьому в травні цього року Вучич прибув до РФ і навіть дав інтерв'ю на Красній площі в Москві. "Якщо ЄС хоче когось покарати, нехай покарає мене", — заявив він тоді журналістам.