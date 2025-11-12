Сербский президент Вучич заявил, что война между РФ и Европой "неизбежна"

Президент Сербии признал, что его страна оказалась "между молотом и наковальней" и подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности. Вучич известен, как критик Украины.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа, включая его страну, готовится к возможной войне с Россией, ведь такая перспектива "становится все более очевидной". Об этом он сказал в эфире сербского телеканала Pink.

Комментируя слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерала Фабьена Мандона, который отметил, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года", Вучич заявил, что война между Европой и Россией – "неизбежна".

По его словам, в четверг, 13 ноября, он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, добавив, что едет в Париж буквально на полтора-два часа и обсудит все важные темы.

"По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустые слова. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал", — сказал Вучич.

Он сообщил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней", намекая на свою поддержку Путина и критику Украины.

"С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — сказал Вучич.

Вучич также защитил право Сербии торговать оружием и боеприпасами, заявив, что если они не будут торговать, то производство остановится и рабочих уволят.

Ранее Александр Вучич заявлял, что вся Европа готовится к войне, но никто не готовится к переговорам. А Сербия "сделает все возможное, чтобы не участвовать в этой войне".

При этом в мае этого года Вучич прибыл в РФ и даже дал интервью на Красной площади в Москве. "Если ЕС хочет кого-то наказать, пусть накажет меня", — заявил он тогда журналистам.