Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа приближается к большому конфликту, и что никто на самом деле "не готовится к переговорам".

Related video

С таким заявлением Вучич выступил на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене, передает албанское издание koha.net со ссылкой на "Радио Свободная Европа". Причем это был ответ на вопрос журналиста относительно призыва президентки Косово Вйосы Османи предотвратить вероятную сербскую агрессию в отношении соседей.

"Мы уже знаем, что будет война, и она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит и как все готовятся. Никто не готовится к переговорам, они просто смотрят, кто будет на чьей стороне. Они роют свои окопы и ждут начала", — сказал Вучич.

Каких-то конкретных доказательств своих слов он не предоставил, однако заверил, что Сербия "сделает все возможное, чтобы не участвовать в этой войне".

Что касается президента Косово Вйосы Османи, то она отмечала, что Россия представляет угрозу для всей Европы, а Сербия — именно для региона Западных Балкан. По убеждению Османи, Белград просто копирует агрессивные действия Москвы.

Ранее Фокус сообщал, что президент Сербии готов восстанавливать Украину. В частности, Александар Вучич заявил, что его страна готова присоединиться к восстановлению одного или двух украинских регионов.

Однако заметим, что в мае этого года Вучич прибыл в РФ и даже дал интервью на Красной площади в Москве. "Если ЕС хочет кого-то наказать, пусть накажет меня", — заявил он тогда журналистам.