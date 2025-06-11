Хотел бы взять один-два города или региона: президент Сербии готов восстанавливать Украину

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна готова присоединиться к восстановлению одного или двух регионов Украины.

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Об этом он сообщил во время своего выступления на саммите Юго-Восточной Европы в Одессе, передает "Европейская правда".

Вучич подчеркнул, что Сербия придерживается принципов международного права и Устава ООН, в частности в вопросе поддержки территориальной целостности государств. По его словам, такая позиция важна и для Украины.

"Я могу представить, как украинские граждане сыты по горло словами о поддержке и помощи Украине", — отметил он.

Президент также отметил, что Сербия могла бы играть вспомогательную роль в достижении прекращения огня, но сейчас стремится предоставить Украине более ощутимую поддержку.

"Я хотел бы взять один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Я думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы они могли получить четкую поддержку", — сказал Вучич.

Кроме того, он заверил, что Украина может рассчитывать на гуманитарную и политическую поддержку со стороны Сербии в вопросе ее территориальной целостности.

"Мы готовы слушать вас и смотреть, как мы можем помогать вам", — подытожил сербский лидер.

Напомним, что президент Сербии Александар Вучич был среди тех, кто посетил парад 9 мая в Москве по приглашению российского лидера Владимира Путина.

8 мая Вучич дал интервью сербскому телевидению на Красной площади в Москве. Сербский политик заявил, что не обеспокоен реакцией лидеров Европейского Союза на его визит.

Фокус также писал, что в Службе внешней разведки России заявили, что "дружественная" Кремлю Сербия несмотря на нейтралитет поставляет оружие Украине. Сербский президент Вучич подчеркнул, что обсуждал это с президентом РФ Владимиром Путиным.