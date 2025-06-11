Хотів би взяти одне-два міста чи регіони: президент Сербії готовий відновлювати Україну

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готова долучитися до відбудови одного або двох регіонів України.

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Про це він повідомив під час свого виступу на саміті Південно-Східної Європи в Одесі, передає "Європейська правда".

Вучич наголосив, що Сербія дотримується принципів міжнародного права та Статуту ООН, зокрема у питанні підтримки територіальної цілісності держав. За його словами, така позиція є важливою і для України.

"Я можу уявити, як українські громадяни є ситими по горло словами про підтримку та допомогу Україні", — зазначив він.

Президент також зазначив, що Сербія могла б відігравати допоміжну роль у досягненні припинення вогню, але нині прагне надати Україні більш відчутну підтримку.

"Я хотів би взяти одне-два міста чи регіони, які ми могли б відновити. Я думаю, що це було б дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку підтримку", — сказав Вучич.

Окрім того, він запевнив, що Україна може розраховувати на гуманітарну та політичну підтримку з боку Сербії у питанні її територіальної цілісності.

"Ми готові слухати вас і дивитися, як ми можемо допомагати вам", — підсумував сербський лідер.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Александр Вучич був серед тих, хто відвідав парад 9 травня у Москві на запрошення російського лідера Володимира Путіна.

8 травня Вучич дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві. Сербський політик заявив, що не переймається реакцією лідерів Європейського Союзу на його візит.

Фокус також писав, що у Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що "дружня" Кремлю Сербія попри нейтралітет постачає зброю Україні. Сербський президент Вучич наголосив, що обговорював це з президентом РФ Володимиром Путіним.