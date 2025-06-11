Хотів би взяти одне-два міста чи регіони: президент Сербії готовий відновлювати Україну
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готова долучитися до відбудови одного або двох регіонів України.
Про це він повідомив під час свого виступу на саміті Південно-Східної Європи в Одесі, передає "Європейська правда".
Вучич наголосив, що Сербія дотримується принципів міжнародного права та Статуту ООН, зокрема у питанні підтримки територіальної цілісності держав. За його словами, така позиція є важливою і для України.
"Я можу уявити, як українські громадяни є ситими по горло словами про підтримку та допомогу Україні", — зазначив він.
Президент також зазначив, що Сербія могла б відігравати допоміжну роль у досягненні припинення вогню, але нині прагне надати Україні більш відчутну підтримку.
"Я хотів би взяти одне-два міста чи регіони, які ми могли б відновити. Я думаю, що це було б дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб вони могли отримати чітку підтримку", — сказав Вучич.
Окрім того, він запевнив, що Україна може розраховувати на гуманітарну та політичну підтримку з боку Сербії у питанні її територіальної цілісності.
"Ми готові слухати вас і дивитися, як ми можемо допомагати вам", — підсумував сербський лідер.
Нагадаємо, що президент Сербії Александар Александр Вучич був серед тих, хто відвідав парад 9 травня у Москві на запрошення російського лідера Володимира Путіна.
8 травня Вучич дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві. Сербський політик заявив, що не переймається реакцією лідерів Європейського Союзу на його візит.
Фокус також писав, що у Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що "дружня" Кремлю Сербія попри нейтралітет постачає зброю Україні. Сербський президент Вучич наголосив, що обговорював це з президентом РФ Володимиром Путіним.