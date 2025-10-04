"Питання лише в тому, на чий бік встати": президент Сербії стверджує, що вся Європа готується до війни (відео)

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа наближається до великого конфлікту, і що ніхто насправді «не готується до переговорів».

Related video

Із такою заявою Вучич виступив на саміті Європейського політичного співтовариства у Копенгагені, передає албанське видання koha.net з посиланням на "Радіо Вільна Європа". Причому це була відповідь на запитання журналіста щодо заклику президентки Косово Вйоси Османі запобігти ймовірній сербській агресії щодо сусідів.

"Ми вже знаємо, що буде війна, і вона буде, я вам кажу, бо бачу, що відбувається і як усі готуються. Ніхто не готується до переговорів, вони просто дивляться, хто буде на чиєму боці. Вони риють свої окопи та чекають початку", – сказав Вучич.

Якихось конкретних доказів до своїх слів він не надав, проте запевнив, що Сербія "зробить усе можливе, аби не брати участі у цій війні".

Щодо президентки Косово Вйоси Османі, то вона зауважувала, що Росія становить загрозу для всієї Європи, а Сербія – саме для регіону Західних Балкан. На переконання Османі, Белград просто копіює агресивні дії Москви.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Сербії готовий відновлювати Україну. Зокрема, Александар Вучич заявив, що його країна готова долучитися до відбудови одного або двох українських регіонів.

Проте зауважимо, що у травні цього року Вучич прибув до РФ і навіть дав інтерв'ю на Красній площі у Москві. "Якщо ЄС хоче когось покарати, нехай покарає мене," – заявив він тоді журналістам.