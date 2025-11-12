Мільярд за порізану промову: Трамп заявив, що він "зобов'язаний" подати в суд на BBC

Президент США обурений, що частина його промови була відредагована в документальному фільмі Panorama. Його адвокати вже повідомили, що він подасть позов на 1 мільярд доларів.

Дональд Трамп уперше публічно висловився щодо скандалу з британським телеканалом ВВС, заявивши, що промову від 6 січня 2021 року "понівечили", а те, як її подали, "обдурило" глядачів. На телеканалі повідомили, що юристи президента вже з ними зв'язалися і заявили, що Трамп подасть позов на 1 млрд доларів (759 млн фунтів стерлінгів) як відшкодування збитків, якщо корпорація не опублікує спростування, не вибачиться і не виплатить йому компенсацію.

Трамп хоче відсудити мільярд доларів у ВВС

Представник BBC заявив: "Ми вивчаємо лист і дамо відповідь у належний час".

Глава BBC Самір Шах раніше вибачився за "помилку судження" під час редагування.

А Дональд Трамп, виступаючи в програмі The Ingraham Angle на каналі Fox News, сказав: "Ну, я думаю, мені доведеться це зробити, знаєте, чому б і ні, тому що вони обдурили громадськість і визнали це".

Президент США поскаржився, що журналісти змінили його "прекрасну і заспокійливу промову" від 6 січня і змусили її звучати "радикально".

Коли його знову запитали, чи буде він продовжувати судові розгляди, він сказав: "Що ж, я думаю, що я зобов'язаний це зробити, тому що не можна змушувати людей, не можна дозволяти людям робити це".

Чи може Дональд Трамп відсудити мільярд доларів у ВВС

Якщо Трамп подасть позов у Флориді, йому також потрібно буде довести, що документальний фільм BBC "Панорама" був доступний саме там. Наразі немає жодних доказів того, що він був показаний у США.

Після повернення в Білий дім Трамп погрожував судовими позовами іншим ЗМІ за висвітлення його діяльності. Він уклав мирові угоди з CBS News і ABC News, отримавши великі виплати, і намагався подати в суд на New York Times.

Відредагований BBC матеріал з'явився в документальному фільмі "Панорама", який вийшов в ефір за кілька днів до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, але привернув до себе пильну увагу громадськості тільки після того, як минулого тижня газета Daily Telegraph опублікувала витік внутрішньої службової записки BBC.

У службовій записці колишній незалежний зовнішній радник комітету з редакційних стандартів BBC висловив занепокоєння тим, що частину промови відредагували так, що складається враження, ніби президент відкрито заохочував заворушення в Капітолії в січні 2021 року.

Трамп насправді сказав: "Ми підемо до Капітолію і привітаємо наших хоробрих сенаторів, конгресменів і конгресменок".

Однак у редакції Panorama було змонтовано два фрагменти промови, які відставали один від одного більш ніж на 50 хвилин.

Його показали таким, що промовляє: "Ми підемо в Капітолій... і я буду там із вами. І ми будемо битися. Ми будемо битися як у пеклі".

Наслідки призвели до відставки генерального директора BBC Тіма Деві та керівника відділу новин Дебори Тернесс.

Суперечка розгорілася в непростий для BBC момент, коли термін дії її королівської хартії — угоди, на якій ґрунтуються принципи її управління та фінансування, — спливає наприкінці 2027 року.

Очікується, що найближчими тижнями комітет із культури заслухає свідчення високопоставлених діячів BBC, включно з Шахом і членами ради директорів сером Роббі Гіббом і Керолайн Томсон.

