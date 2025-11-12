Миллиард за порезанную речь: Трамп заявил, что он "обязан" подать в суд на BBC

Президент США возмущен, что часть его речи была отредактирована в документальном фильме Panorama. Его адвокаты уже сообщили, что он подаст иск на 1 миллиард долларов.

Дональд Трамп впервые публично высказался о скандале с британским телеканалом ВВС, заявив, что речь от 6 января 2021 года была "исковеркана", а то, как она была представлена, "обмануло" зрителей. На телеканале сообщили, что юристы президента уже с ними связались и заявили, что Трамп подаст иск на 1 млрд долларов (759 млн фунтов стерлингов) в качестве возмещения ущерба, если корпорация не опубликует опровержение, не извинится и не выплатит ему компенсацию.

Трамп хочет отсудить миллиард долларов у ВВС

Представитель BBC заявил: "Мы изучаем письмо и дадим ответ в надлежащее время".

Глава BBC Самир Шах ранее извинился за "ошибку суждения" при редактировании.

А Дональд Трамп, выступая в программе The Ingraham Angle на канале Fox News, сказал: "Ну, я думаю, мне придется это сделать, знаете ли, почему бы и нет, потому что они обманули общественность и признали это".

Президент США пожаловался, что журналисты изменили его "прекрасную и успокаивающую речь" от 6 января и заставили ее звучать "радикально".

Когда его снова спросили, будет ли он продолжать судебные разбирательства, он сказал: "Что ж, я думаю, что я обязан это сделать, потому что нельзя заставлять людей, нельзя позволять людям делать это".

Может ли Дональд Трамп отсудить миллиард долларов у ВВС

Если Трамп подаст иск во Флориде, ему также потребуется доказать, что документальный фильм BBC "Панорама" был доступен именно там. Пока нет никаких доказательств того, что он был показан в США.

После возвращения в Белый дом Трамп угрожал судебными исками другим СМИ за освещение его деятельности. Он заключил мировые соглашения с CBS News и ABC News, получив крупные выплаты, и пытался подать в суд на New York Times.

Отредактированный BBC материал появился в документальном фильме "Панорама", который вышел в эфир за несколько дней до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, но привлек к себе пристальное внимание общественности только после того, как на прошлой неделе газета Daily Telegraph опубликовала утечку внутренней служебной записки BBC.

В служебной записке бывший независимый внешний советник комитета по редакционным стандартам BBC выразил обеспокоенность тем, что часть речи была отредактирована таким образом, что создается впечатление, будто президент открыто поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года.

Трамп на самом деле сказал: "Мы пойдем к Капитолию и поприветствуем наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессменш".

Однако в редакции Panorama были смонтированы два фрагмента речи, отстоящие друг от друга более чем на 50 минут.

Его показали говорящим: "Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться как в аду".

Последствия привели к отставке генерального директора BBC Тима Дэви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.

Спор разгорелся в непростой для BBC момент, когда срок действия ее королевской хартии — соглашения, на котором основаны принципы ее управления и финансирования, — истекает в конце 2027 года.

Ожидается, что в ближайшие недели комитет по культуре заслушает показания высокопоставленных деятелей BBC, включая Шаха и членов совета директоров сэра Робби Гибба и Кэролайн Томсон.

