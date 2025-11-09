Большой скандал в BBC: руководство покидает должности из-за публикации фейковой речи Трампа, — СМИ

Генеральный директор BBC Тим Дейви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку после скандала вокруг документального фильма Panorama, в котором была искажена речь Дональда Трампа. Их увольнение стало результатом длительного критического давления на корпорацию и ряда кризисных ситуаций, которые подрывали доверие зрителей.

Как сообщает Daily Mail, отставки произошли после выхода эпизода Panorama под названием "Трамп: второй шанс?", где отрывки речи Трампа от 6 января 2021 года были смонтированы так, что создавалось впечатление, будто бывший президент призвал своих сторонников идти в Капитолий США и "драться как в аду". Этот эпизод вышел за неделю до прошлогодних выборов в США, после чего Белый дом обвинил BBC в распространении "100% фейковых новостей".

В заявлении Тим Дейви признал допущенные ошибки и взял на себя полную ответственность за ситуацию. Дебора Тернесс также подчеркнула, что вся ответственность лежит на ней, отметив, что спор "нанес ущерб" репутации BBC, но отрицала обвинения в системной предвзятости корпорации.

Скандал с Panorama стал лишь частью более широкого кризиса. BBC подвергалась критике за освещение войны между Израилем и Газой, за трансляцию выступления Боба Уайлана на фестивале в Гластонбери с антиизраильскими призывами, а также за внутренние конфликты в редакции. Так, ведущую Мартин Кроксолл осудили после того, как она во время прямого эфира исправила выражение "беременные люди" на "женщины", что, по мнению надзорных органов BBC, создало впечатление выражения личного мнения.

Во время своего пребывания в должности Тим Дейви возглавлял BBC через периоды значительных изменений и кризисов, модернизировал структуры корпорации и пытался сохранить высокие стандарты журналистики. В своем последнем заявлении он подчеркнул, что уход был личным решением и происходит в "лихорадочный период", когда BBC переживает усиленное давление со всех сторон.

Министр культуры Лиза Нэнди поблагодарила Дэйви за его многолетнюю службу, отметив его роль в развитии BBC и поддержке высоких стандартов общественного вещания. Глава BBC Самир Шах назвал этот день "печальным для корпорации", но отметил профессионализм и преданность Дейви в течение двух десятилетий работы.

Реакция общественности и политиков на отставки была неоднозначной. Депутат Руперт Лоу назвал отставку "хорошей новостью" и призвал пересмотреть модель финансирования BBC, тогда как лидер либеральных демократов Эд Дейви отметил возможность для BBC "начать с чистого листа" и подчеркнул важность роли корпорации в поддержке фактологической основы британской демократии.

