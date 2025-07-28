Хотел сделать добро: известный ведущий перепутал озабоченную женщину с бездомной (фото)

79-летний радиоведущий случайно бросил фунт в чашку с чаем женщины, которую ошибочно принял за бездомную. Курьезный случай произошел в Манчестере и быстро приобрел популярность в соцсетях.

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Как сообщает Daily Star, бывший ведущий BBC и Radio City Пит Прайс наткнулся на сидящую на земле с чашкой женщину, которая, как ему показалось, говорила сама с собой. Растроганный видом незнакомки, мужчина решил дать ей монету, однако не заметил, что это была чашка горячего напитка, а женщина на самом деле говорила по телефону.

После этого Прайс поделился инцидентом на своей странице в Instagram, отметив: "Мне стыдно. Я увидел худую женщину в черном, которая сидела с чашкой и говорила сама с собой. У меня был фунт, я наклонился, чтобы дать его — и бросил прямо в ее чай. Только тогда понял, что она разговаривает по телефону. Она мне так и не вернула мой фунт".

Пит спутал эту женщину с бездомной

Фанаты, однако, отнеслись к ситуации с юмором. Звезда сериала "Ист-Эндерс" Алекс Сантана написал: "Я не знаю, смеяться мне или плакать". Другие комментаторы также поддержали ведущего, некоторые даже признались в подобных случаях. Один пользователь рассказал, как когда-то купил чай и закуску для, казалось бы, бездомного, а тот оказался его старым знакомым.

Пит Прайс известен не только как шоумен, но и как человек с большим сердцем. В прошлом он спас жизнь подростка, убедив того не совершать самоубийство. Даже несмотря на конфуз, подписчики оценили добрые намерения радиоведущего.

"Не стесняйся, ты поступил по-человечески", — написал один из поклонников. Другой добавил: "В наше время трудно различить, кто нуждается в помощи. Но хорошо, что ты хотя бы попытался".

Кто-то иронично пошутил: "Лучшее в этой истории — что Пит остался без фунта".

Пит Прайс более двух десятилетий работал на BBC Radio 1 и Radio City в Ливерпуле. Его известная искренность и юмор неоднократно привлекали внимание слушателей, а добродушие ведущего стало его визитной карточкой.

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Теле- и радиоведущий, интервьюер Слава Демин рассекретил, какую сумму тратит в месяц, чтобы ухаживать за собой.