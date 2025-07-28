Хотів зробити добро: відомий ведучий переплутав заклопотану жінку з бездомною (фото)

79-річний радіоведучий випадково кинув фунт у чашку з чаєм жінки, яку помилково прийняв за безхатьку. Курйозний випадок трапився у Манчестері і швидко набув популярності в соцмережах.

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Як повідомляє Daily Star, колишній ведучий BBC і Radio City Піт Прайс натрапив на жінку, що сиділа на землі з чашкою перед собою та, як йому здалося, говорила сама з собою. Розчулений виглядом незнайомки, чоловік вирішив дати їй благодійну монету, однак не помітив, що це була чашка гарячого напою, а жінка насправді говорила телефоном.

Після цього Прайс поділився інцидентом на своїй сторінці в Instagram, зазначивши: "Мені соромно. Я побачив худу жінку в чорному, яка сиділа з чашкою і говорила сама з собою. У мене був фунт, я нахилився, щоб дати його – і кинув просто у її чай. Тільки тоді зрозумів, що вона розмовляє телефоном. Вона мені так і не повернула мій фунт".

Піт сплутав цю жінку з бездомною

Фанати, однак, поставились до ситуації з гумором. Зірка серіалу "Іст-Ендерс" Алекс Сантана написав: "Я не знаю, сміятися мені чи плакати". Інші коментатори також підтримали ведучого, дехто навіть зізнався в подібних випадках. Один користувач розповів, як колись купив чай і закуску для, здавалося б, бездомного, а той виявився його старим знайомим.

Піт Прайс відомий не лише як шоумен, а й як людина з великим серцем. У минулому він урятував життя підлітка, переконавши того не вчиняти самогубство. Навіть попри конфуз, підписники оцінили добрі наміри радіоведучого.

"Не соромся, ти вчинив по-людськи", – написав один із шанувальників. Інший додав: "У наш час важко розрізнити, хто потребує допомоги. Але добре, що ти принаймні спробував".

Хтось іронічно пожартував: "Найкраще в цій історії – що Піт залишився без фунта".

Піт Прайс понад два десятиліття працював на BBC Radio 1 та Radio City у Ліверпулі. Його знана щирість і гумор неодноразово привертали увагу слухачів, а добродушність ведучого стала його візитною карткою.

Як писав Фокус, радіоведучий узяв двогодинне інтерв'ю у Каньє Веста і відмовився його випускати в ефір.

Теле- та радіоведучий, інтерв’юер Слава Дьомін розсекретив, яку суму витрачає на місяць, щоб доглядати за собою.