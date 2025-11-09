Великий скандал у BBC: керівництво залишає посади через публікацію фейкової промови Трампа, — ЗМІ

Генеральний директор BBC Тім Дейві та глава BBC News Дебора Тернесс подали у відставку після скандалу навколо документального фільму Panorama, у якому була спотворена промова Дональда Трампа. Їхнє звільнення стало результатом тривалого критичного тиску на корпорацію та низки кризових ситуацій, що підривали довіру глядачів.

Як повідомляє Daily Mail, відставки відбулися після виходу епізоду Panorama під назвою "Трамп: другий шанс?", де уривки промови Трампа від 6 січня 2021 року були змонтовані так, що створювалося враження, ніби колишній президент закликав своїх прихильників йти до Капітолію США та "битися як у пеклі". Цей епізод вийшов за тиждень до минулорічних виборів у США, після чого Білий дім звинуватив BBC у поширенні "100% фейкових новин".

У заяві Тім Дейві визнав допущені помилки та взяв на себе повну відповідальність за ситуацію. Дебора Тернесс також підкреслила, що вся відповідальність лежить на ній, зазначивши, що суперечка "завдала шкоди" репутації BBC, але заперечила звинувачення у системній упередженості корпорації.

Відео дня

Скандал із Panorama став лише частиною ширшої кризи. BBC піддавалася критиці за висвітлення війни між Ізраїлем та Газою, за трансляцію виступу Боба Вайлана на фестивалі в Гластонбері з антиізраїльськими закликами, а також за внутрішні конфлікти у редакції. Так, ведучу Мартін Кроксолл засудили після того, як вона під час прямого ефіру виправила вислів "вагітні люди" на "жінки", що, на думку наглядових органів BBC, створило враження вираження особистої думки.

Під час свого перебування на посаді Тім Дейві очолював BBC через періоди значних змін і криз, модернізував структури корпорації та намагався зберегти високі стандарти журналістики. У своїй останній заяві він наголосив, що відхід був особистим рішенням і відбувається у "гарячковий період", коли BBC переживає посилений тиск з усіх боків.

Міністр культури Ліза Ненді подякувала Дейві за його багаторічну службу, відзначивши його роль у розвитку BBC та підтримці високих стандартів суспільного мовлення. Голова BBC Самір Шах назвав цей день "сумним для корпорації", але відзначив професіоналізм та відданість Дейві протягом двох десятиліть роботи.

Реакція громадськості та політиків на відставки була неоднозначною. Депутат Руперт Лоу назвав відставку "гарною новиною" і закликав переглянути модель фінансування BBC, тоді як лідер ліберальних демократів Ед Дейві відзначив можливість для BBC "почати з чистого аркуша" та наголосив на важливості ролі корпорації у підтримці фактологічної основи британської демократії.

Нагадаємо, що колишній ведучий BBC і Radio City Піт Прайс випадково кинув фунт у чашку з чаєм жінки, яку помилково прийняв за безхатьку.

Також Фокус у червні цього року писав, що журналістка "BBC Україна" Мирослава Пеца під час саміту НАТО в Гаазі поставила президенту США Дональду Трампу запитання щодо постачання Україні систем протиракетної оборони Patriot, і він пообіцяв, що розгляне це питання.