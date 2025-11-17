Помста Окамурі: біля будинку спікера чеського парламенту з'явилися українські прапори

Прапори України на паркані та намальовані фарбою на прилеглій території з'явилися біля будинку спікера Палати депутатів Чеської Республіки Томіо Окамури на вулиці Над Тейнкой у празькому районі Бржевнов.

Про дії невідомого вже повідомили в поліцію, пише чеське видання Novinky.cz.

"Ми отримали повідомлення про те, що хтось розвісив українські прапори на паркані. Крім того, ця людина також розмалювала ними тротуар, ліхтарі та інші предмети навколо в синій і жовтий кольори. Ми задокументуємо все і визначимо, чи була заподіяна будь-яка шкода, і якщо так, то яка. На підставі цього буде визначено правову кваліфікацію всієї справи", — розповів журналістам представник поліції Ян Данек.

Прапори України з'явилися не тільки на паркані будинку спікера, а й на тротуарі Фото: Novinky.cz

Окамура припустив, що це нібито справа рук проукраїнських активістів, однак більше нічого коментувати не став, пояснивши це тим, що прапори намальовані не на його ділянці, а в громадському місці.

Сьогодні ж у Празі відбулася акція, де розгорнули 30-метровий прапор України. Організатор Томаш Пешинський сказав Радіо Свобода, що це — реакція "на ганебне зняття українського прапора з будівлі Парламенту Чехії, а також із Національного музею Чехії в Празі".

Томіо Окамура, як відомо, наступного дня після свого обрання спікером розпорядився зняти український прапор із будівлі Палати депутатів. Водночас він сам тримав драбину.

Прапор висів біля будівлі нижньої Палати парламенту з початку російського військового вторгнення в лютому 2022 року як символ підтримки України.

Політики урядової коаліції, що йде, назвали це "ганебним і боягузливим кроком".

Томіо Окамура — що про нього відомо

Томіо Окамура — чеський бізнесмен і політик японського походження. Він народився в Токіо. Його мати, Хелена Голікова, з Чехословаччини, батько — Мацуо Окамура — японець. Томіо має подвійне громадянство.

Частину дитинства майбутній політик провів у дитбудинку в Маштеве біля Подборжан, де його труїли, через що він до 22 років заїкався. Недовгий час він жив у Токіо, але повернувся до Чехії, де займається готельним і ресторанним бізнесом.

З жовтня 2012 по жовтень 2013 Окамура був членом Сенату Парламенту Чеської Республіки, з жовтня 2013 року є членом Палати депутатів. У травні 2013 року він заснував політичний рух "Світанок прямої демократії", а з серпня 2015 року очолює проросійський рух "Свобода і пряма демократія" (СПД).

Раніше партія SPD вела свою передвиборчу кампанію під гаслом зняття українських прапорів з будівель державних органів влади та установ. А перед виборами Томіо Окамура заявляв, що ключовою умовою для входу його партії в коаліцію буде перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чехії. Також політик вважає, що українці "забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії".

