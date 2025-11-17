Месть Окамуре: возле дома спикера чешского парламента появились украинские флаги
Флаги Украины на заборе и нарисованные краской на прилегающей территории появились возле дома спикера Палаты депутатов Чешской Республики Томио Окамуры на улице Над Тейнкой в пражском районе Бржевнов.
О действиях неизвестного уже сообщили в полицию, пишет чешское издание Novinky.cz.
"Мы получили сообщение о том, что кто-то развесил украинские флаги на заборе. Кроме того, этот человек также разрисовал ими тротуар, фонари и другие предметы вокруг в синий и желтый цвета. Мы задокументируем все и определим, был ли причинен какой-либо ущерб, и если да, то какой. На основании этого будет определена правовая квалификация всего дела", — рассказал журналистам представитель полиции Ян Данек.
Окамура предположил, что это якобы дело рук проукраинских активистов? однако больше что-либо комментировать не стал, объяснив это тем, что флаги нарисованы не на его участке, а в общественном месте.
Сегодня же в Праге прошла акция, где развернули 30-метровый флаг Украины. Организатор Томаш Пешинский сказал Радио Свобода, что это – реакция "на позорное снятие украинского флага из здания Парламента Чехии, а также из Национального музея Чехии в Праге".
Томио Окамура, как известно, на следующий день после своего избрания спикером распорядился снять украинский флаг со здания Палаты депутатов. При этом он сам держал стремянку.
Флаг висел у здания нижней Палаты парламента с начала российского военного вторжения в феврале 2022 года как символ поддержки Украины.
Политики уходящей правительственной коалиции назвали это "постыдным и трусливым шагом".
Томио Окамура — что о нем известно
Томио Окамура — чешский бизнесмен и политик японского происхождения. Он родился в Токио. Его мать, Хелена Голикова, из Чехословакии, отец — Мацуо Окамура — японец. Томио имеет двойное гражданство.
Часть детства будущий политик провел в детдоме в Маштеве возле Подборжан, где его травили, из-за чего он до 22 лет заикался. Недолгое время он жил в Токио, но вернулся в Чехию, где занимается гостиничным и ресторанным бизнесом.
С октября 2012 по октябрь 2013 Окамура был членом Сената Парламента Чешской Республики, с октября 2013 года является членом Палаты депутатов. В мае 2013 года он основал политическое движение "Рассвет прямой демократии", а с августа 2015 года возглавляет пророссийское движение "Свобода и прямая демократия" (СПД).
Ранее партия SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом снятия украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений. А перед выборами Томио Окамура заявлял, что ключевым условием для входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Также политик считает, что украинцы "забирают у чехов работу и мешают брать газ у России".
Напомним, каким будет новый курс Чехии после победы Андрея Бабиша, который известен антиукраинскими взглядами.
Также сообщалось, кто убрал украинский флаг с могилы Драгоманова в Болгарии.