Месть Окамуре: возле дома спикера чешского парламента появились украинские флаги

Флаги Украины на заборе и нарисованные краской на прилегающей территории появились возле дома спикера Палаты депутатов Чешской Республики Томио Окамуры на улице Над Тейнкой в пражском районе Бржевнов.

О действиях неизвестного уже сообщили в полицию, пишет чешское издание Novinky.cz.

"Мы получили сообщение о том, что кто-то развесил украинские флаги на заборе. Кроме того, этот человек также разрисовал ими тротуар, фонари и другие предметы вокруг в синий и желтый цвета. Мы задокументируем все и определим, был ли причинен какой-либо ущерб, и если да, то какой. На основании этого будет определена правовая квалификация всего дела", — рассказал журналистам представитель полиции Ян Данек.

Флаги Украины появились не только на заборе дома спикера, но и на тротуаре Фото: Novinky.cz

Окамура предположил, что это якобы дело рук проукраинских активистов? однако больше что-либо комментировать не стал, объяснив это тем, что флаги нарисованы не на его участке, а в общественном месте.

Відео дня

Сегодня же в Праге прошла акция, где развернули 30-метровый флаг Украины. Организатор Томаш Пешинский сказал Радио Свобода, что это – реакция "на позорное снятие украинского флага из здания Парламента Чехии, а также из Национального музея Чехии в Праге".

Украинцы развернули в центре Праги огромный флаг

Томио Окамура, как известно, на следующий день после своего избрания спикером распорядился снять украинский флаг со здания Палаты депутатов. При этом он сам держал стремянку.

Флаг висел у здания нижней Палаты парламента с начала российского военного вторжения в феврале 2022 года как символ поддержки Украины.

Политики уходящей правительственной коалиции назвали это "постыдным и трусливым шагом".

Томио Окамура — что о нем известно

Томио Окамура — чешский бизнесмен и политик японского происхождения. Он родился в Токио. Его мать, Хелена Голикова, из Чехословакии, отец — Мацуо Окамура — японец. Томио имеет двойное гражданство.

Часть детства будущий политик провел в детдоме в Маштеве возле Подборжан, где его травили, из-за чего он до 22 лет заикался. Недолгое время он жил в Токио, но вернулся в Чехию, где занимается гостиничным и ресторанным бизнесом.

С октября 2012 по октябрь 2013 Окамура был членом Сената Парламента Чешской Республики, с октября 2013 года является членом Палаты депутатов. В мае 2013 года он основал политическое движение "Рассвет прямой демократии", а с августа 2015 года возглавляет пророссийское движение "Свобода и прямая демократия" (СПД).

Ранее партия SPD вела свою предвыборную кампанию под лозунгом снятия украинских флагов со зданий государственных органов власти и учреждений. А перед выборами Томио Окамура заявлял, что ключевым условием для входа его партии в коалицию будет пересмотр разрешений на проживание всех украинцев в Чехии. Также политик считает, что украинцы "забирают у чехов работу и мешают брать газ у России".

Напомним, каким будет новый курс Чехии после победы Андрея Бабиша, который известен антиукраинскими взглядами.

Также сообщалось, кто убрал украинский флаг с могилы Драгоманова в Болгарии.