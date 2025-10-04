И тут популисты: на выборах в Чехии побеждает экс-премьер страны, известный антиукраинскими взглядами

В Чехии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала популистская партия ANO во главе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем. В отличие от действующего главы правительства, он не является сторонником военной помощи Украине и не поддерживает евроинтеграцию нашей страны.

В целом пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест в нижней палате парламента, преодолели шесть партий, передает ČT24. Причем партия ANO получила 35,5% голосов, а коалиция Spolu под руководством действующего премьера Петра Фиалы — только 22,5%.

Также в парламент прошли центристская партия STAN, Чешская пиратская партия и ультраправая политсила SPD.

Что касается Бабиша, то он возглавлял правительство Чехии в 2017-2021 годах. А во время нынешней предвыборной кампании говорил, что не поддерживает так называемую снарядную инициативу, благодаря которой Украина получала боеприпасы от Чехии: мол, Украине должны помогать ЕС и НАТО.

Также Бабиш заявлял, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе и ссылался на то, что это якобы может нанести вред местным фермерам. Еще глава ANO утверждал, что правительство Чехии "должно прежде всего заботиться о чехах", а не об украинских беженцах.

Как отмечает "Радио Свобода", при премьерстве Бабиша Чехия, может, и не будет блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС, но помощь украинским беженцам действительно может быть существенно сокращена.

Напомним, ранее экс-премьер Чехии получил по голове на предвыборном митинге. В городе Добра его ударили костылем. Бабиша даже отвезли в больницу — правда, быстро выписали, а глава венгерского правительства Виктор Орбан тогда пожелал ему "быстро выздороветь и выиграть выборы".